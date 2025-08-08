快訊

美日貿易協議再生波折…美方承諾修正退還關稅！網：就是沒誠信的國家

聯合新聞網／ 綜合報導
日美新關稅風波引發兩國高層密集協商，日本大臣赤澤亮正赴美強烈抗議，美方承諾退回多收關稅並修正總統令，事件激起網友熱烈討論「美國誠信」與台灣是否會遇到相同情境。（美聯社）
日美新關稅風波引發兩國高層密集協商，日本大臣赤澤亮正赴美強烈抗議，美方承諾退回多收關稅並修正總統令，事件激起網友熱烈討論「美國誠信」與台灣是否會遇到相同情境。（美聯社）

美國總統川普近日針對日本祭出新關稅命令，未遵守原先協議，導致日本輸美產品一律加徵15%關稅。日本經濟再生大臣赤澤亮正赴美，向美方高層強烈表達不滿。

經過密集協商後，美方坦承行政疏失，並承諾「適時修正」總統令，追溯退還多收的關稅，並計劃調降汽車關稅，讓雙邊關係再度回溫。

不少網友認為美國出爾反爾，有人質疑「本來就該道歉，吃人夠夠」，也有網友直言「川普的協議本來就簽爽的，有文件的他都可以反悔」。

另有人評論「美國現在就是沒誠信的國家，你世界各國能拿美國怎樣！」、「堂堂大國搞這些丟人手段」，認為類似狀況若發生在台灣，恐怕會造成市場大震盪。

「這三小拉」、「笑死老川很調皮」、「赤澤說原本低於15%的變15%，高於15%的維持原稅率」，不少網友對美方臨時加稅與後續補救也感到錯愕。有網友甚至反問「今天日股噴，會帶動整個亞股噴嗎？」展現市場高度關注。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

美國 關稅 日本 川普

