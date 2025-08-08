關稅政策底定…台股衝破24000點！專家：策略型ETF長線布局仍看好

快訊

美國關稅政策明朗，台積電等半導體企業在美設廠可望豁免百％關稅，激勵台股與美股同創新高。記者杜建重／攝影
川普的關稅政策逐步公布，影響台灣最大的半導體關稅雖然高達100%，但在美設廠的企業可望豁免，市場正面解讀，台股大漲慶賀。股市最怕不確定性，關稅政策明朗化之後，反而利空出盡，接下來就是回歸基本面，看各企業如何在地緣政治風險迭出的環境中攻城掠地。

版主始終對台股與美股保持樂觀，畢竟科技趨勢的大方向沒變，AI、衛星、航太、國防軍工、電動車...等，依舊如火如荼的發展著，龐大的需求等待各大企業搶食，因此長線股市實在沒有悲觀的理由。

另有人擔心其他國家會仿效美國，利用高關稅迫使產線挪移。產線挪移可能會降低企業營業利益率，但卻是各企業必須面對的問題，長線來看未必是壞事。全球主要經濟體為規避地緣政治風險，都希望可以在自家組建完整的供應鏈，以免關鍵原料或零組件操控在他國手中，因此產線挪移在地緣政治風險考量下，恐怕是各企業不得不為的策略。

台積電在美國、日本、德國設廠，就是迫於地緣政治而必須做的決定；中東多國、新加坡、印度也曾對台積電提出建廠邀約（都遭台積電婉拒），就是希望晶片能在自家生產，不用仰賴他國。張忠謀先生曾說全球化已死，大抵描述的就是這個現象，這是地緣政治風險形塑出來的趨勢。各優質企業的經營團隊勢必都知道規避地緣政治風險，就不勞我們小散戶費心擔憂了。

台股加權指數飛越24000點整數關卡、台積電再創新高，標普五百與那斯達克指數同樣頻刷歷史新高，近幾年安穩投資「策略市值型ETF」的版主，股票資產也跟著台美股市緩步增長；單是過去幾個交易日，資產市值就增加了接近兩個月的薪水。

版主的態度始終沒變，長線樂觀看待台股與美股，版主也不打算買個股，透過投資「策略市值型ETF」跟著大盤穩健成長，細水長流，慢慢來最快。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

