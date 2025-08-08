川普直言「英特爾被台灣榨乾」！網轟：牽拖…是Intel自爆

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社 美國聯合通訊社
美國總統川普（Donald Trump）再度高調出招，宣布針對所有進口至美國的半導體晶片課徵高達100%的關稅，強調「美國優先」策略。川普同時直接點名台灣，批評過去業界「把英特爾（Intel）榨乾就跑去其他地方，特別是台灣」，引起市場熱議。新政策僅豁免已承諾在美設廠的企業，目標是促使全球晶片業回流美國，未來未設廠者還可能被追繳關稅。

除了關稅政策外，川普也提到台積電在美國的投資金額由3000億美元下修到2000億美元，數字仍高於台積電官方公布的1650億美元。外界解讀，這場關稅風暴無疑將對全球半導體產業帶來深遠影響，亞洲國家更是備受關注。

不少網友針對川普的說法提出質疑，有人表示「台灣根本沒做CPU，英特爾出包跟台灣有什麼關係」、「Intel自爆干台灣什麼事啊？牽拖」。也有人認為川普只是借題發揮，「台灣大雄最能欺負了，不找台灣找誰」、「川普討厭台灣」。

針對設廠議題，部分網友則直言「目前沒去美國設廠的供應鏈自己皮繃緊啊」、「要是還沒去設廠的自己注意一下找機會出脫」。

同時，也有網友吐槽英特爾長年內部問題「牙膏14nm多久了？被淘汰怪誰？」、「英特爾會死是自己玩死的」。

