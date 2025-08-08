台積電偷機密事件 東京威力科涉案員工被炒！網怒：台日友好已死

日前傳出台積電2奈米機密遭「內鬼」外洩，引發各界關注與譁然。涉案對象直指日商設備大廠東京威力科創（TEL），外界更聯想此事件與日本國家半導體隊Rapidus的崛起是否相關。TEL火速發布聲明強調，涉案員工已遭解僱，並將全面配合台灣司法調查，強調目前公司內部尚未發現資料外洩，盼能澄清外界疑慮。

根據TEL聲明，遭開除者為旗下子公司 Tokyo Electron Taiwan Ltd. 的前員工，該人已遭台灣司法機關認定涉案。TEL表示重視法令與倫理基準，絕不容許違規行為，對於該員工已採取解僱處分，同時已啟動內部調查，至今尚未發現機密資料遭外洩，惟因案件已進入司法程序，現階段不便透露更多資訊。

此聲明引起PTT網友熱議。許多人對TEL的「切割式聲明」不以為然，直言「東西拿到了，開除是演給誰看？」、「這樣就沒事？那技術呢？」也有網友質疑「一個員工哪來的本事跟資源去買機密？背後一定有人撐腰」，更有不少人諷刺這是「卸磨殺驢」的標準劇本，認為涉案者可能早就拿到報酬、準備跳槽或退休。

部分網友則聚焦台日企業之間的信任危機，有人痛批「日本公司雙面人，面前牽手背後下刀」、「假友好真侵略」，還有人諷刺「台日友好已死」，甚至怒嗆政府應強硬回應，要求日方道歉與賠償。也有留言提及中芯、美光等過往案例，認為台積電應比照辦理，祭出強硬法律手段究責，否則恐怕無法遏止類似竊密事件再發生。

這起事件目前仍在調查中，台積電尚未對外正式說明後續動作。外界關注焦點已從單一竊密行為，延伸至企業責任與國際科技競爭間的倫理界線，未來是否引發更大層級的外交與產業連鎖效應，值得持續關注。

