台積電偷機密事件 東京威力科涉案員工被炒！網怒：台日友好已死

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電示意圖。路透
日前傳出台積電2奈米機密遭「內鬼」外洩，引發各界關注與譁然。涉案對象直指日商設備大廠東京威力科創（TEL），外界更聯想此事件與日本國家半導體隊Rapidus的崛起是否相關。TEL火速發布聲明強調，涉案員工已遭解僱，並將全面配合台灣司法調查，強調目前公司內部尚未發現資料外洩，盼能澄清外界疑慮。

根據TEL聲明，遭開除者為旗下子公司 Tokyo Electron Taiwan Ltd. 的前員工，該人已遭台灣司法機關認定涉案。TEL表示重視法令與倫理基準，絕不容許違規行為，對於該員工已採取解僱處分，同時已啟動內部調查，至今尚未發現機密資料遭外洩，惟因案件已進入司法程序，現階段不便透露更多資訊。

此聲明引起PTT網友熱議。許多人對TEL的「切割式聲明」不以為然，直言「東西拿到了，開除是演給誰看？」、「這樣就沒事？那技術呢？」也有網友質疑「一個員工哪來的本事跟資源去買機密？背後一定有人撐腰」，更有不少人諷刺這是「卸磨殺驢」的標準劇本，認為涉案者可能早就拿到報酬、準備跳槽或退休。

部分網友則聚焦台日企業之間的信任危機，有人痛批「日本公司雙面人，面前牽手背後下刀」、「假友好真侵略」，還有人諷刺「台日友好已死」，甚至怒嗆政府應強硬回應，要求日方道歉與賠償。也有留言提及中芯、美光等過往案例，認為台積電應比照辦理，祭出強硬法律手段究責，否則恐怕無法遏止類似竊密事件再發生。

這起事件目前仍在調查中，台積電尚未對外正式說明後續動作。外界關注焦點已從單一竊密行為，延伸至企業責任與國際科技競爭間的倫理界線，未來是否引發更大層級的外交與產業連鎖效應，值得持續關注。

台積電3名內鬼都是「這學校」畢業！網嘆：高學歷卻無廉恥

台積電2奈米機密遭洩一案持續延燒，PTT網友熱議，不僅痛批三名涉案工程師「高學歷卻無廉恥」，更有人將矛頭指向日商設備商TEL與涉案學校清大，質疑「已交主管還想撇清？」；市場更傳出台積電內部祭出史上最嚴厲的「連坐五級懲處」，就連副總等高層都可能受牽連，引發產業震盪。

關稅政策底定…台股衝破24000點！專家：策略型ETF長線布局仍看好

川普的關稅政策逐步公布，影響台灣最大的半導體關稅雖然高達100%，但在美設廠的企業可望豁免，市場正面解讀，台股大漲慶賀。股市最怕不確定性，關稅政策明朗化之後，反而利空出盡，接下來就是回歸基本面，看各企

日前傳出台積電2奈米機密遭「內鬼」外洩，引發各界關注與譁然。涉案對象直指日商設備大廠東京威力科創（TEL），外界更聯想此事件與日本國家半導體隊Rapidus的崛起是否相關。TEL火速發布聲明強調，涉案員工已遭解僱，並將全面配合台灣司法調查，強調目前公司內部尚未發現資料外洩，盼能澄清外界疑慮。

川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

美國前總統川普宣布對在美投資的半導體廠給予關稅豁免，此消息激勵台股。然而，一名PTT網友在熱板請益，提出「台積電大部分產能仍在台灣，川普的關稅豁免是否涵蓋台灣生產部分？」他坦言對此感到疑惑，希望其他網友幫忙解惑。這篇發文引發大量網友回覆，有人直言「別想太多」，也有不少人認真討論「川普語意的灰色地帶」。

川普直言「英特爾被台灣榨乾」！網轟：牽拖…是Intel自爆

美國總統川普（Donald Trump）再度高調出招，宣布針對所有進口至美國的半導體晶片課徵高達100%的關稅，強調「美國優先」策略。川普同時直接點名台灣，批評過去業界「把英特爾（Intel）榨乾就跑

台股24000點能空嗎？網憂「漲勢虛胖」：是反彈高點

台股強勢直奔24000點，引發PTT網友熱議。有網友發文請益「24000是不是絕佳空點？」指出目前利空因素似已出盡，股市反而爆噴，但觀察美國就業數據轉弱、台灣景氣燈號回升，反倒出現「經濟衰退感」。這番觀點引來各派意見交鋒，有人認為這波漲勢虛胖，是反彈高點；也有人反諷「敢空就去空，驕傲一輩子」。

