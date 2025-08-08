川普說法曖昧⋯台積電0關稅含台灣生產？網猜：股價還會漲

美國總統川普宣布對在美投資的半導體廠給予關稅豁免，此消息激勵台股。然而，一名PTT網友在熱板請益，提出「台積電大部分產能仍在台灣，川普的關稅豁免是否涵蓋台灣生產部分？」他坦言對此感到疑惑，希望其他網友幫忙解惑。這篇發文引發大量網友回覆，有人直言「別想太多」，也有不少人認真討論「川普語意的灰色地帶」。

根據發文者觀察，川普的說法似乎僅針對「在美國設廠」的企業提供關稅減免，但對於台積電在台灣本土的生產是否也可享免稅待遇並未明確交代。該網友擔憂，若未來只有美國製造才被豁免，台灣出口到美國的晶片仍可能遭受高額關稅，利多效果恐被高估。

許多網友立即跳出來糾正，強調「在美生產的當然不會課關稅，不然海關怎麼課？」、「關稅是對進口品課，不是本地貨」，認為這本來就是常識。也有人反酸原PO「看不懂中文就別亂問」、「這問題一出，代表還會繼續漲」，指出市場早已消化資訊，股價反應才是真正的利多指標。

不過，也有網友認真解讀川普談話，指出「目前川普的說法很含糊」，雖然提及「在美國設廠、建廠中的企業」都可獲得豁免，但是否包含尚未量產的台灣工廠製晶片則語焉不詳。更有人擔憂「象徵性投資就免稅，那川普不是被唬了？」認為美國政府最終還是會以實際產量與產地做為關稅依據。

另一派網友則選擇「不管細節，先炒股再說」，認為即使政策未明，市場已出現資金行情，短線投資不需過度思考政策細節。但也有網友語帶保留提醒「川普想翻臉隨時都行」、「沒白紙黑字都可能變卦」，指出政策細節未定下來前，市場可能只是提前預支樂觀情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。