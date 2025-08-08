台股24000點能空嗎？網憂「漲勢虛胖」：是反彈高點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 （聯合報系資料照）
台股強勢直奔24000點，引發PTT網友熱議。有網友發文請益「24000是不是絕佳空點？」指出目前利空因素似已出盡，股市反而爆噴，但觀察美國就業數據轉弱、台灣景氣燈號回升，反倒出現「經濟衰退感」。這番觀點引來各派意見交鋒，有人認為這波漲勢虛胖，是反彈高點；也有人反諷「敢空就去空，驕傲一輩子」。

該名網友在文中細數潛在利空，包括關稅壓力、美國服務業PMI轉弱、景氣變數尚存等，並認為24000點出現技術面疑慮，或是逢高空單的好時機。但此番請益一出，馬上掀起網友熱烈討論，有人回應「早就看空兩年了，不差今天」、「你想空表示是起漲點」、「空軍起飛，最後變空巴蛙」，氣氛頗具反諷意味。

部分網友選擇鼓勵「有單就帥」、「會贏喔」，甚至貼出「空在24000，驕傲一輩子」等迷因圖戲謔喊空氛圍。還有人提醒：「空軍請注意，這波可能一路嘎到3萬」、「上次說空的，現在帳面負10%還沒回神」，顯示市場對高點放空仍存戒心。有趣的是，也有網友表示「空在24000就能退休，空在25000可以投胎」，顯見對後市看法兩極。

也有部分網友冷靜分析，建議先觀察是否跌破技術支撐再動作，「短空可以，波段空訊號還沒出來」、「整數關卡會震盪，操作設好停損就好」。另有人提及川普任內干預政策多變，提醒「美股不穩時，台股連動性強，不宜隨便重押空單」，點出國際變數對市場仍有深遠影響。

儘管多空論戰未有定論，但多數網友認為「看空可以，不一定要做空」，笑稱「空軍請自重」，也有人喊話「問網友壯膽不會賺錢，自己判斷才是真的」。從留言風向來看，市場氣氛仍偏多，但對高檔回調風險已有警覺，提醒投資人操作上需慎防融漲行情反噬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

