台積電3名內鬼都是「這學校」畢業！網嘆：高學歷卻無廉恥
台積電2奈米機密遭洩一案持續延燒，PTT網友熱議，不僅痛批三名涉案工程師「高學歷卻無廉恥」，更有人將矛頭指向日商設備商TEL與涉案學校清大，質疑「已交主管還想撇清？」；市場更傳出台積電內部祭出史上最嚴厲的「連坐五級懲處」，就連副總等高層都可能受牽連，引發產業震盪。
根據媒體報導，三名涉案工程師皆畢業自國立大學、學經歷亮眼，其中兩人出身清大化學系，一人為清大材料系，研究所則多為交大背景。據稱，案發關鍵為資安系統發現帳號異常登入至星巴克門市，經調閱監視器與比對資料，鎖定陳姓主嫌並報警調查，進一步查出其轉職TEL後，交由直屬主管涉案檔案，明確牽涉企業層級。
一名網友轉貼此新聞後表示震驚，認為「檔案都交主管了，TEL脫得了關係嗎？以後別想做GG的生意了」，怒斥這類行徑將帶來天價賠償，甚至讓涉事企業傾家蕩產。網友也大嘆「一堆清大畢業的怎麼搞這種事」、「有家有業還幹這種賣國事，是真不怕連累家人嗎？」甚至有人呼籲對清大理組學生「全面封殺」、「黑名單處理」。
眾多留言紛紛質疑「國安層級案件怎會發生在星巴克」、「為什麼主管沒事」，也有網友感慨「台積電這麼多資安防線還是被破」、「遠端辦公搞成這樣，以後誰還敢居家上班？」不少人直指TEL「裝死切割沒用」、「主管收資料難道不知情？」要求檢調深入調查企業責任與跨國共犯可能性。
另外一派則從國際經濟與人才倫理面探討，有人指出「若日本用這資料縮短技術落差，對台將是戰略傷害」、「這種案子不是關一關就能補回技術損失」，主張應從制度根本改革。不乏網友建議限制遠端、設立金流監控機制，更有人呼籲公布姓名與起底背景，「讓背骨仔社會性死亡」，「賠光坐牢都不夠彌補國家損失」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言