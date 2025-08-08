台積電3名內鬼都是「這學校」畢業！網嘆：高學歷卻無廉恥

美國前總統川普宣布對在美投資的半導體廠給予關稅豁免，此消息激勵台股。然而，一名PTT網友在熱板請益，提出「台積電大部分產能仍在台灣，川普的關稅豁免是否涵蓋台灣生產部分？」他坦言對此感到疑惑，希望其他網友幫忙解惑。這篇發文引發大量網友回覆，有人直言「別想太多」，也有不少人認真討論「川普語意的灰色地帶」。

2025-08-08 08:42