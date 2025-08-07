台積電內鬼「花上億買2豪宅」 網諷：準時上下班成破綻！

台積電爆出機密外洩案，涉案工程師遭檢調收押後，有人被揭發豪擲近億元買下兩棟豪宅，令同事驚愕不已。此事引爆PTT熱議，不少網友諷刺「準時上下班是最大破綻」、「花黑錢買房難怪被查」，也有人質疑東京威力科創（TEL）是否將成為下一個查辦對象，直呼「企業只是切割不代表無辜」。

根據媒體報導，台積電3名工程師涉嫌竊取2奈米製程機密資料，經檢方調查後聲押獲准。其中陳姓主嫌離職後跳槽日商TEL，疑似指使仍在台積電的工程師拍攝螢幕畫面傳送機密，並於近日豪砸近億元購屋，資金來源與其收入不符，檢調已啟動金流調查，追查是否有幕後藏鏡人。

一名PTT網友分享新聞後痛批：「這背後到底花了多少錢買資料？另外6人怎麼沒事？」「TEL這樣切割就能撇清？」質疑檢方僅收押3人太輕描淡寫，呼籲政府應從企業與國安層面深挖，避免讓整起洩密案成為替罪羊戲碼。他也擔心台灣高階製程核心技術外流，將對產業與國家安全造成無法彌補的損害。

此觀點引發大量共鳴，不少網友嘲諷「買房是犯罪破綻第一步」、「準時上下班太顯眼，GG不可能沒事」，更有留言表示「這些人根本不會藏，犯案邏輯比詐騙集團還爛」，「買房自備三千萬還說不缺錢，活該被抓」。也有人擔心TEL會面臨法律追責，並直言「台積電不會放過東京威力的」、「問題在於設備商角色難被取代，台積電也難處理」。

部分網友則從制度面檢討，認為工程師高學歷卻道德失守，反映產業內部人事監控機制有缺口。也有留言強調應該徹查買房金流，「可能還有更多人涉案」、「沒洗錢還買在台灣，是低估檢調還是高估自己？」更有網友延伸反諷「在GG準時上下班是犯罪線索」、「洩密買房沒買虛擬幣真不專業」，讓整起事件充滿荒謬與警訊。

