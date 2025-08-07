快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

獨／台積電2奈米洩密…工程師背景曝光 清大教授說重話：不意外

台積電內鬼「花上億買2豪宅」 網諷：準時上下班成破綻！

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。本報資料照片 黃仲裕
台積電。本報資料照片 黃仲裕

台積電爆出機密外洩案，涉案工程師遭檢調收押後，有人被揭發豪擲近億元買下兩棟豪宅，令同事驚愕不已。此事引爆PTT熱議，不少網友諷刺「準時上下班是最大破綻」、「花黑錢買房難怪被查」，也有人質疑東京威力科創（TEL）是否將成為下一個查辦對象，直呼「企業只是切割不代表無辜」。

根據媒體報導，台積電3名工程師涉嫌竊取2奈米製程機密資料，經檢方調查後聲押獲准。其中陳姓主嫌離職後跳槽日商TEL，疑似指使仍在台積電的工程師拍攝螢幕畫面傳送機密，並於近日豪砸近億元購屋，資金來源與其收入不符，檢調已啟動金流調查，追查是否有幕後藏鏡人。

編輯推薦

一名PTT網友分享新聞後痛批：「這背後到底花了多少錢買資料？另外6人怎麼沒事？」「TEL這樣切割就能撇清？」質疑檢方僅收押3人太輕描淡寫，呼籲政府應從企業與國安層面深挖，避免讓整起洩密案成為替罪羊戲碼。他也擔心台灣高階製程核心技術外流，將對產業與國家安全造成無法彌補的損害。

此觀點引發大量共鳴，不少網友嘲諷「買房是犯罪破綻第一步」、「準時上下班太顯眼，GG不可能沒事」，更有留言表示「這些人根本不會藏，犯案邏輯比詐騙集團還爛」，「買房自備三千萬還說不缺錢，活該被抓」。也有人擔心TEL會面臨法律追責，並直言「台積電不會放過東京威力的」、「問題在於設備商角色難被取代，台積電也難處理」。

部分網友則從制度面檢討，認為工程師高學歷卻道德失守，反映產業內部人事監控機制有缺口。也有留言強調應該徹查買房金流，「可能還有更多人涉案」、「沒洗錢還買在台灣，是低估檢調還是高估自己？」更有網友延伸反諷「在GG準時上下班是犯罪線索」、「洩密買房沒買虛擬幣真不專業」，讓整起事件充滿荒謬與警訊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT TEL 東京 檢調 台積電

延伸閱讀

月薪55K到開業年營收560萬！土地婆麗娜：賺錢後才發現「快樂很簡單」

00929配息連三月0.08、股價衝破18元！存股哥：高股息能否長抱關鍵在自己

二哥聯電（2303）遇關稅陰霾…利空不跌反成轉機？網看法兩極：喊設廠就免疫

台股站上24000大關！半導體利空變利多…直雲：台積電、鴻海齊發動

相關新聞

台積電內鬼「花上億買2豪宅」 網諷：準時上下班成破綻！

台積電爆出機密外洩案，涉案工程師遭檢調收押後，有人被揭發豪擲近億元買下兩棟豪宅，令同事驚愕不已。此事引爆PTT熱議，不少網友諷刺「準時上下班是最大破綻」、「花黑錢買房難怪被查」，也有人質疑東京威力科創（TEL）是否將成為下一個查辦對象，直呼「企業只是切割不代表無辜」。

台積電（2330）的高點是3000元？有人直言「天空沒有極限」

近期台積電股價再創新高，「高點到底在哪？」成為市場熱議話題。 一名網友分享自己因台積電洩密事件與免關稅消息，短線操作獲利出場，並好奇詢問未來還有多少成長空間。此文引發眾多網友討論，各式喊價從1,

台股站上24000大關！半導體利空變利多…直雲：台積電、鴻海齊發動

台股站上24000，我一直強調要all in做多，從未轉空。 今天多項利多推升台股站上24000，主要因美股預期降息，且川普雖然提出要課100%半導體關稅，但只要台積電到美國設廠就能免稅。另外，

二哥聯電（2303）遇關稅陰霾…利空不跌反成轉機？網看法兩極：喊設廠就免疫

半導體關稅新政策成為近期焦點，有網友於PTT發文指出，理論上聯電（被暱稱為「二哥」）沒有美國設廠計畫、客戶中又有不少美國公司，理應首當其衝、面臨較大股價壓力，但實際表現卻僅小跌盤整，讓人質疑是否利空不

比亞迪繞道進台被喊卡！網酸「國產車危機解除」：沒競爭力還要護航

中國電動車大廠比亞迪傳出企圖透過泰國工廠繞道進入台灣市場，引發國內汽車業者緊張。經濟部昨（5）日強硬表態暫停審驗並祭出防堵措施，讓裕隆、中華、和泰等國產車廠暫時鬆了一口氣。然而，PTT網友卻熱議此舉是否只是「保護無競爭力的產業」，更有人直言「台灣車市被盤子文化綁架」。

血汗秘書⋯客戶違約交割營業員賠錢？業內人士曝現行文化

當營業員還得面臨賠錢風險？一名網友在PTT發文請益，表示營業員告訴他「客戶違約交割，營業員要賠錢」，小額要全額賠，大額則需分期攤還，否則只能離職。原PO質疑「這樣風險不就超大？」並感嘆「做1億元交易獎金不到1000元，若遇上5萬違約豈不是整年白做」。此文引來業內人士與網友的熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。