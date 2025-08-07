台積電（2330）的高點是3000元？有人直言「天空沒有極限」

近期台積電股價再創新高，「高點到底在哪？」成為市場熱議話題。

一名網友分享自己因台積電洩密事件與免關稅消息，短線操作獲利出場，並好奇詢問未來還有多少成長空間。此文引發眾多網友討論，各式喊價從1,200元到10,000元不等，甚至有人直言「天空沒有極限」。

根據留言，部分網友樂觀看待台積電後勢，有人喊出「3000」、「5000」、「10000」、「TO THE MOON」等天價，認為以台積電獨特地位及AI趨勢，還有很大想像空間。不過，也有人強調現實面，保守看「1180」、「1200」、「1500」，以公司獲利（EPS）評估合理價。

也有網友語帶諷刺，表示「你買了就是高點」、「建議你去問算命的」、「還在猜就是沒有高點」，點出市場預測的困難。甚至有人開玩笑，「火星以後也要蓋台積電」、「天空才是他的極限」，展現股民自嘲與樂觀情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。