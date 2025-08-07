台股站上24000大關！半導體利空變利多…直雲：台積電、鴻海齊發動

台股站上24000，我一直強調要all in做多，從未轉空。

今天多項利多推升台股站上24000，主要因美股預期降息，且川普雖然提出要課100%半導體關稅，但只要台積電到美國設廠就能免稅。另外，川普也修正先前對台積電投資額的誇大說法，台積電股價不多說，直接突破前高。

鴻海的利多則來自蘋果因投資美國換來印度蘋果免稅，印度組裝廠讓鴻海直接受惠。今天鴻海股價大漲，也成為加權指數上漲的重要推手。認真選出來的鴻海真的很不錯，直雲選股再次證明實力。

許多人擔心的半導體關稅最終反倒成為台股大利多，現在台股各種挑戰都已度過，正朝向更高點前進。持續做多才是關鍵。

不多說了，我要開鴻海的牛車去載錢了。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。