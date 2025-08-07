台股站上24000大關！半導體利空變利多…直雲：台積電、鴻海齊發動
台股站上24000，我一直強調要all in做多，從未轉空。
今天多項利多推升台股站上24000，主要因美股預期降息，且川普雖然提出要課100%半導體關稅，但只要台積電到美國設廠就能免稅。另外，川普也修正先前對台積電投資額的誇大說法，台積電股價不多說，直接突破前高。
鴻海的利多則來自蘋果因投資美國換來印度蘋果免稅，印度組裝廠讓鴻海直接受惠。今天鴻海股價大漲，也成為加權指數上漲的重要推手。認真選出來的鴻海真的很不錯，直雲選股再次證明實力。
許多人擔心的半導體關稅最終反倒成為台股大利多，現在台股各種挑戰都已度過，正朝向更高點前進。持續做多才是關鍵。
不多說了，我要開鴻海的牛車去載錢了。
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言