聯合新聞網／ 綜合報導
聯電（UMC）被市場關注是否受美國新關稅政策衝擊，網友討論「只要喊設廠就能閃關稅」成焦點，不少人對後續規則調整與產業應對保持觀望態度。（路透）
半導體關稅新政策成為近期焦點，有網友於PTT發文指出，理論上聯電（被暱稱為「二哥」）沒有美國設廠計畫、客戶中又有不少美國公司，理應首當其衝、面臨較大股價壓力，但實際表現卻僅小跌盤整，讓人質疑是否利空不跌反成轉機。

聯電在美國沒有蓋廠計畫，客戶包含IBM等美國大廠，照理應該重挫，卻只是小跌整理；原PO認為「利空不跌就是要噴」的經驗法則是否會應驗，聯電有無機會反彈。

部分網友認為，只要半導體廠隨便在美國蓋個小廠、甚至辦公室就能符合免關稅要求，規則「太好鑽漏洞」，因此不必過度擔心關稅重擊。有網友直言「只要承諾跟蓋小小間都不用欸」、「去美國蓋個小辦公室，這就設廠了，所有產品免關稅」。也有人補充，聯電和英特爾有合作案，或許有機會「閃過」關稅。

另一派則認為，美國政策細節變動大，未來隨時可能加嚴規範。「川普之後應該又會訂更機車的規定」、「光有設廠還不夠，重點是有沒有產品真的美國生產」，認為不能只靠形式上的設廠。部分網友也提到「大多數半導體公司在美國都有廠房和辦公室啊」，但仍需關注美國政府實際認定標準。

還有留言指出，政府資源明顯傾斜台積電，聯電需自求多福，並有網友感嘆：「主要是過去設廠也不會賺錢啊」、「政府只保台積 其他就好自為之」。整體討論顯示市場看法分歧，聯電後續是否能穩健因應，仍備受關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 聯電 川普 半導體 台積電

相關新聞

台股站上24000大關！半導體利空變利多…直雲：台積電、鴻海齊發動

台股站上24000，我一直強調要all in做多，從未轉空。 今天多項利多推升台股站上24000，主要因美股預期降息，且川普雖然提出要課100%半導體關稅，但只要台積電到美國設廠就能免稅。另外，

二哥聯電（2303）遇關稅陰霾…利空不跌反成轉機？網看法兩極：喊設廠就免疫

台積電2奈米機密外洩！網憂「護國神山被掏空」：該取消遠端辦公

台積電驚爆史上罕見的內鬼案，9名工程師涉嫌將2奈米製程上千張機密照片外流至日本Rapidus股東東京威力科創，震驚產業界。雖然台積電已提告並有3人遭羈押，但消息曝光後仍引發PTT網友恐慌，有人直呼「護國神山被偷光啦」，更有人悲鳴「這次真的完了」。

比亞迪繞道進台被喊卡！網酸「國產車危機解除」：沒競爭力還要護航

中國電動車大廠比亞迪傳出企圖透過泰國工廠繞道進入台灣市場，引發國內汽車業者緊張。經濟部昨（5）日強硬表態暫停審驗並祭出防堵措施，讓裕隆、中華、和泰等國產車廠暫時鬆了一口氣。然而，PTT網友卻熱議此舉是否只是「保護無競爭力的產業」，更有人直言「台灣車市被盤子文化綁架」。

血汗秘書⋯客戶違約交割營業員賠錢？業內人士曝現行文化

當營業員還得面臨賠錢風險？一名網友在PTT發文請益，表示營業員告訴他「客戶違約交割，營業員要賠錢」，小額要全額賠，大額則需分期攤還，否則只能離職。原PO質疑「這樣風險不就超大？」並感嘆「做1億元交易獎金不到1000元，若遇上5萬違約豈不是整年白做」。此文引來業內人士與網友的熱烈討論。

台積電（2330）盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

美國宣布半導體進口100％關稅政策後，市場預期台積電因美國設廠，有望豁免高額關稅，今（7）日早盤台積電直接衝破歷史新高，一度來到1170元。與此同時，聯電因缺乏美國生產據點，被市場視為高關稅潛在受害者

