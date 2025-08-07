二哥聯電（2303）遇關稅陰霾…利空不跌反成轉機？網看法兩極：喊設廠就免疫

半導體關稅新政策成為近期焦點，有網友於PTT發文指出，理論上聯電（被暱稱為「二哥」）沒有美國設廠計畫、客戶中又有不少美國公司，理應首當其衝、面臨較大股價壓力，但實際表現卻僅小跌盤整，讓人質疑是否利空不跌反成轉機。

聯電在美國沒有蓋廠計畫，客戶包含IBM等美國大廠，照理應該重挫，卻只是小跌整理；原PO認為「利空不跌就是要噴」的經驗法則是否會應驗，聯電有無機會反彈。

部分網友認為，只要半導體廠隨便在美國蓋個小廠、甚至辦公室就能符合免關稅要求，規則「太好鑽漏洞」，因此不必過度擔心關稅重擊。有網友直言「只要承諾跟蓋小小間都不用欸」、「去美國蓋個小辦公室，這就設廠了，所有產品免關稅」。也有人補充，聯電和英特爾有合作案，或許有機會「閃過」關稅。

另一派則認為，美國政策細節變動大，未來隨時可能加嚴規範。「川普之後應該又會訂更機車的規定」、「光有設廠還不夠，重點是有沒有產品真的美國生產」，認為不能只靠形式上的設廠。部分網友也提到「大多數半導體公司在美國都有廠房和辦公室啊」，但仍需關注美國政府實際認定標準。

還有留言指出，政府資源明顯傾斜台積電，聯電需自求多福，並有網友感嘆：「主要是過去設廠也不會賺錢啊」、「政府只保台積 其他就好自為之」。整體討論顯示市場看法分歧，聯電後續是否能穩健因應，仍備受關注。

