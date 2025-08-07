聽新聞
台積電（2330）盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷
美國宣布半導體進口100％關稅政策後，市場預期台積電因美國設廠，有望豁免高額關稅，今（7）日早盤台積電直接衝破歷史新高，一度來到1170元。與此同時，聯電因缺乏美國生產據點，被市場視為高關稅潛在受害者，盤中股價明顯偏弱，兩大晶圓代工廠上演強烈對比。
市場投資氣氛也瞬間翻多，台積電成為外資、散戶追捧的標的。網友熱烈討論，「GG終於突破1160這個數字了」、「台積電直接幹破1160，笑死」、「台積電主力在宣誓主權」、「盤中VVV 超級大大爆V 恐慌空蛙關稅蛙GG酸全部崩潰」。
反觀聯電走勢，投資人則顯得憂心「救救聯電QQ」、「這波半導體關稅是股市的物競天擇吧，強的早就去美國了，弱的吃100%，差距又要更大了」、「24000忽然就近在眼前…」、「美G沒問題但台G占大多的產能該怎麼辦？」
也有網友酸諷行情過熱，「空單還不回補嗎」、「空手要追嗎」、「昨天出清公公的出來發表心情」。部分投資人更戲稱：「霸佔矽晶圓！」、「台積電無對手！！」、「有美國設廠的才有肉吧」。
