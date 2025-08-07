快訊

川普亂喊？台積電投資1650變2000億美元…網：「四捨五入」數字都隨他喊

聯合新聞網／ 綜合報導
川普正式宣布台積電赴美投資2000億美元，半導體產業進口美國課100%關稅，僅在美設廠者可獲豁免，引爆市場與網友熱議。歐新社
川普正式宣布台積電赴美投資2000億美元，半導體產業進口美國課100%關稅，僅在美設廠者可獲豁免，引爆市場與網友熱議。歐新社

美國總統川普在白宮橢圓辦公室直接公開，針對晶片和半導體產業將徵收100%的關稅，強調「在美國投資建廠才能免除重稅」。先前市場流傳台積電加碼投資美國3000億美元，但川普本次明確指出，實際金額為2000億美元，成為話題焦點。

川普此番強調，輝達與台積電都是在美國大手筆布局科技產業，企圖帶動製造業全面回流。他說明，「只要已經承諾在美國生產、或是在美國製造，像很多公司一樣，那就沒有關稅」，這也讓台積電美國設廠規劃再度成為市場焦點。

關於外界一度盛傳的3000億美元數字，不少網友一早就開始「打臉假消息」。有民眾直呼：「其實是2000億元啦嘿嘿，投資金額大降三成+美國設廠有望免稅」，也有網友諷刺「川普真的是菜市場喊價大媽」，「數字都是隨他喊，四捨五入嘛。」

網路討論串裡，部分網友繼續關注投資總額是否包含原本的1650億美元。有留言直言「如果2000包含之前的1650，豈不是飛出太陽系了嗎？」甚至有人總結：「川普喊價每次都不一樣，今天說2000億，明天會不會又喊回3000億？」

也有網友反思，這波政策其實重點不在數字，而是「半導體供應鏈全部到美國去」的方向。「台積電豁免100%關稅很爽，但其他台廠呢？」、「0關稅算是給台積電最大的尊重，其他人就難說了。」

