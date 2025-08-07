川普推100％晶片關稅…台積電盤後ADR瞬間V型反彈 哲哲：今台股大漲200甚至300點以上

美國總統川普宣佈針對晶片產業祭出100%關稅，但只要在美國設廠或正準備建廠的企業，則享有0關稅待遇。台積電正好提前完成布局，盤後ADR應聲V型反彈，單日漲幅達2.5%，讓市場關注度急升。

分析師郭哲榮（哲哲）今日清晨發文指出，這波結果完全符合他先前的預期，「在美國設廠就是0關稅，而且正準備建廠的也是0關稅，台積電就是0關稅！」他強調自己早就公開提醒，「台積電對川普，是越早跪越好，很多人還不以為然。」

哲哲也強調，關稅政策確定後就是「利空出盡」，台積電ADR盤後上漲2.5%，他認為台股今天有機會大漲200點，甚至300點以上。他進一步表示，「相關的晶片關稅，還有對台灣的20%關稅，目前都是暫時確定了，已沒有任何關稅的不確定性影響台股。利空出盡，台股就是要噴出。」

「一切一切，我通通預告的前面。」哲哲再次重申對趨勢的提前提醒。

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