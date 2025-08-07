川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

美國總統川普再丟出震撼彈，公開表示將對進口半導體徵收100%關稅，僅有在美國境內設廠生產者可豁免。這一政策一出，市場立刻反應，台積電（TSMC）因早已砸下2000億美元在美國設廠，盤後ADR瞬間V型反彈，最高漲幅一度來到3.7%，引爆投資圈熱議。

消息一出，各大美國半導體概念股如輝達、美光也同步走強。PTT股板討論熱度爆表，不少人一早醒來就直呼「一覺醒來就這麼刺激」，甚至有人笑稱這波操作根本是為了要全球晶片產業「全部搬進美國」。

不少網友對政策方向表達疑慮，有人認為「這不是單純喊價，是要整條產業鏈搬進美國」、「台積電美國設廠豁免，其他沒跟進的恐怕壓力山大」。同時也有網友發現，美國官方目前並未明確說明豁免細則，社群上各種「到底是蓋廠就0%？還是只有美國產出才免稅？」討論聲四起。

另一派網友則抓住股價盤後V轉的機會，認為「台積電這波0關稅根本大利多」、「台積電競爭優勢又往上拉開」、「噴出就是最強解讀」。甚至還有人半開玩笑地說：「美積電穩了，其他廠要不要也跟進投資？」、「100%喊爽的，重點還是美國本土創造工作機會」。

也有聲音認為，川普這招表面看似震撼，實際上只是逼廠商把部分產能移往美國，最終還是市場自己買單；但無論如何，台積電美國設廠確實短線穩住了外資信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。