血汗秘書⋯客戶違約交割營業員賠錢？業內人士曝現行文化

當營業員還得面臨賠錢風險？一名網友在PTT發文請益，表示營業員告訴他「客戶違約交割，營業員要賠錢」，小額要全額賠，大額則需分期攤還，否則只能離職。原PO質疑「這樣風險不就超大？」並感嘆「做1億元交易獎金不到1000元，若遇上5萬違約豈不是整年白做」。此文引來業內人士與網友的熱烈討論。

根據該網友轉述，營業員稱這種「代墊實際就是代賠」的情況並非個案，一旦客戶擺爛，公司會直接將責任轉嫁至營業員身上，引來不少網友議論紛紛，有人更直言「這不就是血汗秘書嗎？」

多數網友認同原PO的說法，指「券商吃定營業員」、「違約真的要賠，不爽就離職」，並分享實務案例，「前輩遇過客戶違約30萬，分五年從薪水扣」。也有人補充，「獎金先扣光，再慢慢攤還」、「客戶還錢才會把錢補回來」。部分網友則感嘆，這種風險太高，「三、四萬的薪水要扛幾十萬的違約，誰要做？」

不過，也有網友提出不同意見，認為現行制度不至於讓營業員全額賠償，「大多是公司先墊付，從獎金扣一部分補洞」，甚至有人指出，「大錢不可能要營業員賠，公司法務會介入追討客戶」。有內行人則提醒，真正的重點在於「風控」：若營業員隨意替客戶調高額度，一旦出事，自然要承擔後果。

討論中也有人揭露券商文化，「很多新人為了業績亂砍手續費、隨便開額度，遇到爛客戶就只能自認倒楣」。也有人感嘆，「這行風險大、壓力高，難怪離職率這麼高」，並勸原PO「想清楚再入行」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。