台積電2奈米機密外洩！網憂「護國神山被掏空」：該取消遠端辦公

台積電驚爆史上罕見的內鬼案，9名工程師涉嫌將2奈米製程上千張機密照片外流至日本Rapidus股東東京威力科創，震驚產業界。雖然台積電已提告並有3人遭羈押，但消息曝光後仍引發PTT網友恐慌，有人直呼「護國神山被偷光啦」，更有人悲鳴「這次真的完了」。

根據媒體報導，涉案工程師疑利用遠端登入公司系統的漏洞，再由外部人員拍攝螢幕機密文件，甚至傳出雙方還在竹科星巴克「公然翻拍」，被檢調當場抓包。知名半導體分析師陸行之痛批，此案是「集團式偷竊」，嚴重程度超過梁孟松當年投靠三星或中芯，呼籲台積電應直接向東京威力科創及Rapidus提告，甚至要求巨額賠償。

一名網友在PTT貼文哀號「救命！山頭都沒啦」，質疑有人為了金錢「出賣靈魂」，怒吼「誰來救救台積啊！」，更感嘆這起案件恐讓台灣半導體產業蒙上巨大陰影，引發大批網友跟進刷屏「完了」。

討論區隨即分裂成兩派，一派認為事件嚴重到「動搖國本」，痛批「台積電內控太鬆散」、「這些人應該唯一死刑」，並警告「有一隻蟑螂，表示背後還有一千隻」。另一派則認為恐慌過度，強調「光有圖不等於能量產」、「沒有台積的肝也做不出來」，有人更直言「梁孟松都沒做到的事，這些小工程師能改變什麼？」

同時，也有網友將矛頭指向制度，認為「遠端辦公應該全面取消」，批評管理漏洞害整個公司暴露在風險中；但也有人樂觀認為，台積電的法務與國安法都會介入，「東京威力別想全身而退」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。