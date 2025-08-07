郭哲榮喊：台積電1200不是夢！股民憂「反指標」害股價對折

分析師郭哲榮近日針對台積電與大盤走勢發表看法，強調「台積電1200不是夢」，核心技術不可能被輕易複製，並再度推薦美債ETF（00687B）作為避險工具。不過，這番喊話在PTT掀起大量反指標揶揄潮，網友一面倒認為「完了，GG要對折了」。

根據媒體報導，郭哲榮指出，台股大跌與台積電股價重挫主因在於2奈米製程技術疑遭工程師外流至日本Rapidus所致，但他認為此類利空終究無法撼動台積電長期優勢，未來上看1200元並非不可能。至於川普聲稱台積電將赴美投資3000億美元一事，郭哲榮也強調實際數字僅為1650億美元，呼籲投資人勿被短線雜音影響。

一名網友在PTT分享郭哲榮的分析後直言「哲哲開示了！短空長多，準備上看1200」，但這番樂觀喊話反而引發大量反指標式回應。許多網友貼圖狂喊「完了」、「GG要剩120」、「600見」，甚至有人笑稱「哲哲一開口就是最佳逃命信號」。

留言區更充斥著對郭哲榮發言的嘲諷與戲謔，有網友指出「哲哲喊多＝準備空」，也有人酸「連颱風假都能猜錯的分析師，怎麼還有人信」。不少網友以「美債王」、「拆拆」等綽號揶揄他，還有人笑稱「透支長一開口，台股就開跌」，認為其言論幾乎可當成反向指標。

不過，也有少部分網友持不同意見，認為台積電的技術護城河深厚，市場反應過度，「1200並非不可能」。另有投資人則將焦點轉向美債ETF，認為若台幣持續貶值且降息趨勢明確，美債確實可能具備避險效果，但仍有人吐槽「哲哲連美債都套牢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。