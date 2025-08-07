比亞迪繞道進台被喊卡！網酸「國產車危機解除」：沒競爭力還要護航

中國電動車大廠比亞迪傳出企圖透過泰國工廠繞道進入台灣市場，引發國內汽車業者緊張。經濟部昨（5）日強硬表態暫停審驗並祭出防堵措施，讓裕隆、中華、和泰等國產車廠暫時鬆了一口氣。然而，PTT網友卻熱議此舉是否只是「保護無競爭力的產業」，更有人直言「台灣車市被盤子文化綁架」。

根據媒體報導，經濟部針對比亞迪以「騰勢」品牌、經由泰國生產的車款送審一事，明確表示將全面防堵，並監控相關代理商。業界擔心，若中國車憑藉低價策略進入市場，將對國產與進口車品牌造成雙重打擊，因此呼籲政府從法規層面「補破網」。

一名網友分享新聞後直言「危機解除」，並點名「裕隆、中華、和泰汽車可以放心了」，同時批評台灣汽車業「真兩光」，認為台灣在晶片製造稱霸全球，但汽車產業卻只能仰賴政府保護，毫無競爭力。他諷刺地說，政府若有12兆資金，還不如投資基礎建設或直接發現金給人民。

該篇貼文引發大量網友迴響，部分網友痛批政府干預市場，「台灣不准賣便宜車！只准賣盤子價！」、「保護國產車就是讓消費者買單」。也有人呼籲開放市場競爭，「讓比亞迪進來打爛車市」、「便宜車進來才有壓力改善品質」。不過，也有支持禁令的聲音，擔心「低價陸車恐成國安漏洞」、「戰時電動車或成風險工具」。

此外，也有網友點出法規不一致問題，質疑「Volvo、MG同樣有中國背景，為何能賣？」、「比亞迪能賣歐洲，卻被擋在台灣，這不是笑話嗎？」甚至有人調侃「防堵比亞迪不如直接宣布台灣車市是『盤子專屬區』」。

