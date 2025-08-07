快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普發言挨轟「土匪」行徑！網勸：執政黨勿送錢給匪國

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普發言挨轟土匪。歐新社
美國總統川普發言挨轟土匪。歐新社

美國總統川普近日在訪談中表示，日本承諾的5500億美元投資如同「棒球簽約金」，強調「這是我們的錢，我們要拿來投資」，並揚言若歐盟不履行6000億美元投資承諾將加徵關稅。此言一出，PTT網友熱議，有人直呼這是「公然搶劫」，更有人將川普比喻為「美國胖虎」，痛批其手段粗暴。

根據NHK報導，川普5日接受訪問時表示，日本與歐盟的投資承諾「無需償還」，美國將可自由運用這些資金，甚至警告若歐盟未履行承諾，將考慮對歐商品加稅。美國財政部長也強調，美方將每季檢視日本投資進度，若川普不滿結果，可能重啟對日汽車與商品課徵25%關稅。

一名網友分享這則新聞後批評，台灣應該引以為戒，別把錢交給「匪國」，直言「12兆投資台灣基礎建設、發50萬給百姓，經濟效應都比送錢給美國好」。他認為，美國用「投資」包裝資金挹注，實際上卻是單向掠奪，提醒政府勿重蹈覆轍。

此言論引來大批網友附和，許多人認為川普行徑是「流氓勒索」，嘲諷「我投資，你出錢，賺的歸我」、「這根本是無償贈與」。也有網友貼圖調侃「川普=胖虎」，更有人直言「土匪國家」、「這就是21世紀版的不平等條約」。部分網友則憂心台灣若不警惕，可能同樣被迫接受不對等的條件。

另有網友從宏觀角度分析，認為川普此舉不只針對日本和歐盟，更是對全球各國「財源勒索」的信號。有人呼籲各國應聯合反制，「乾脆跟中國合作讓美方害怕」，也有人悲觀表示「各國都有各自包袱，不可能真正聯合」。更多人警告，這種模式若不被制衡，恐成為「國際經濟新常態」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 日本 歐盟 關稅

延伸閱讀

月薪55K到開業年營收560萬！土地婆麗娜：賺錢後才發現「快樂很簡單」

00981D主打「墜落天使債」策略！主動捕捉…錯殺機會兼顧現金流與資本利得

川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

川普推100％晶片關稅…台積電盤後ADR瞬間V型反彈 哲哲：今台股大漲200甚至300點以上

相關新聞

台積電（2330）盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

美國宣布半導體進口100％關稅政策後，市場預期台積電因美國設廠，有望豁免高額關稅，今（7）日早盤台積電直接衝破歷史新高，一度來到1170元。與此同時，聯電因缺乏美國生產據點，被市場視為高關稅潛在受害者

川普亂喊？台積電投資1650變2000億美元…網：「四捨五入」數字都隨他喊

美國總統川普在白宮橢圓辦公室直接公開，針對晶片和半導體產業將徵收100%的關稅，強調「在美國投資建廠才能免除重稅」。先前市場流傳台積電加碼投資美國3000億美元，但川普本次明確指出，實際金額為2000

川普發言挨轟「土匪」行徑！網勸：執政黨勿送錢給匪國

美國總統川普近日在訪談中表示，日本承諾的5500億美元投資如同「棒球簽約金」，強調「這是我們的錢，我們要拿來投資」，並揚言若歐盟不履行6000億美元投資承諾將加徵關稅。此言一出，PTT網友熱議，有人直呼這是「公然搶劫」，更有人將川普比喻為「美國胖虎」，痛批其手段粗暴。

川普推100％晶片關稅…台積電盤後ADR瞬間V型反彈 哲哲：今台股大漲200甚至300點以上

美國總統川普宣佈針對晶片產業祭出100%關稅，但只要在美國設廠或正準備建廠的企業，則享有0關稅待遇。台積電正好提前完成布局，盤後ADR應聲V型反彈，單日漲幅達2.5%，讓市場關注度急升。 分析師

川普喊進口半導體100％關稅…台積電美國廠豁免！盤後ADR瞬間V型反彈

美國總統川普再丟出震撼彈，公開表示將對進口半導體徵收100%關稅，僅有在美國境內設廠生產者可豁免。這一政策一出，市場立刻反應，台積電（TSMC）因早已砸下2000億美元在美國設廠，盤後ADR瞬間V型反

郭哲榮喊：台積電1200不是夢！股民憂「反指標」害股價對折

分析師郭哲榮近日針對台積電與大盤走勢發表看法，強調「台積電1200不是夢」，核心技術不可能被輕易複製，並再度推薦美債ETF（00687B）作為避險工具。不過，這番喊話在PTT掀起大量反指標揶揄潮，網友一面倒認為「完了，GG要對折了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。