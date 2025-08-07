川普發言挨轟「土匪」行徑！網勸：執政黨勿送錢給匪國

美國總統川普近日在訪談中表示，日本承諾的5500億美元投資如同「棒球簽約金」，強調「這是我們的錢，我們要拿來投資」，並揚言若歐盟不履行6000億美元投資承諾將加徵關稅。此言一出，PTT網友熱議，有人直呼這是「公然搶劫」，更有人將川普比喻為「美國胖虎」，痛批其手段粗暴。

根據NHK報導，川普5日接受訪問時表示，日本與歐盟的投資承諾「無需償還」，美國將可自由運用這些資金，甚至警告若歐盟未履行承諾，將考慮對歐商品加稅。美國財政部長也強調，美方將每季檢視日本投資進度，若川普不滿結果，可能重啟對日汽車與商品課徵25%關稅。

一名網友分享這則新聞後批評，台灣應該引以為戒，別把錢交給「匪國」，直言「12兆投資台灣基礎建設、發50萬給百姓，經濟效應都比送錢給美國好」。他認為，美國用「投資」包裝資金挹注，實際上卻是單向掠奪，提醒政府勿重蹈覆轍。

此言論引來大批網友附和，許多人認為川普行徑是「流氓勒索」，嘲諷「我投資，你出錢，賺的歸我」、「這根本是無償贈與」。也有網友貼圖調侃「川普=胖虎」，更有人直言「土匪國家」、「這就是21世紀版的不平等條約」。部分網友則憂心台灣若不警惕，可能同樣被迫接受不對等的條件。

另有網友從宏觀角度分析，認為川普此舉不只針對日本和歐盟，更是對全球各國「財源勒索」的信號。有人呼籲各國應聯合反制，「乾脆跟中國合作讓美方害怕」，也有人悲觀表示「各國都有各自包袱，不可能真正聯合」。更多人警告，這種模式若不被制衡，恐成為「國際經濟新常態」。

