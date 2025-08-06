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川普喊台積電美國投資3千億 經濟部長郭智輝回應「假訊息」掀議論！

聯合新聞網／ 綜合報導
川普喊出台積電美國3千億投資，經濟部長郭智輝回應是假訊息，引發PTT社群熱議，台積電與台美經貿互動再成網路焦點。中央社
川普喊出台積電美國3千億投資，經濟部長郭智輝回應是假訊息，引發PTT社群熱議，台積電與台美經貿互動再成網路焦點。中央社

美國總統川普日前在媒體專訪中再次點名台積電，宣稱將對美國投資高達3000億美元，並預告下週將宣布包括晶片和藥品的關稅新政策。針對這番說法，經濟部長郭智輝6日上午在立法院被媒體追問時，當場表示「這是假訊息」、「我不知道誰講？」記者再追問是川普所說，郭則回應「我沒有研究這個命題，這個要問台積電好不好？」

此外，針對先前外界提及對美投資可能高達4000億，郭智輝也強調，那只是討論階段的假設狀況，「如果我們要從20%的關稅努力降到15%，可能代價會是這樣」；並坦言相關細節僅在徵詢廠商意見。

對於郭智輝的回應，不少網友直接吐槽「台灣經濟部長認證美國總統放假消息」、「美國總統放假消息，快羈押」、「堂堂經濟部長竟然沒關注美國總統的消息」。

也有網友反問「大人，快抓川普啊」、「比看報紙才知道還猛XDDD」、「這咖上次還直言不清楚談判細節，有料」。

部分網友則認為川普一向「開支票」說話不設限，「川普本來就常說謊」、「川普的推特能信嗎？」但也有人直指「談判內容不可能沒扯到台積加碼投資，不可能不知吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 郭智輝 台積電 假消息 立法院 經濟部長

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