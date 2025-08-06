「台積電1200不是夢、核心技術不可能輕易被複製」！郭哲榮：00687B成避險亮點
分析師郭哲榮（哲哲）針對台積電與大盤近期走勢發表看法。他強調，今天台股盤中大跌200點、台積電重挫20元，主因是2奈米先進製程技術遭工程師洩密，外流到日本Rapidus，引發市場震撼。
不過哲哲認為，台積電核心技術不可能輕易被全盤複製，這類利空只要挺過，長線來看台積電未來突破1200元並非夢想。
哲哲同時點出川普喊出台積電將赴美投資3000億美元，其實台積電已澄清目前僅維持1650億美元，市場無須跟著短線利空起舞。哲哲認為，若因為這類消息導致台積電壓回，反而會帶來新的短線買點。
面對大盤震盪，哲哲特別提醒自己持有的國泰20年美債ETF（00687B）再度走揚，印證「買美債要用閒錢、當保險」的原則。
美債在台股回檔時具備明顯防禦性，未來還有台幣貶值、降息行情可期待，建議投資人適度配置美債ETF作為資產避險。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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