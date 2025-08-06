「台積電1200不是夢、核心技術不可能輕易被複製」！郭哲榮：00687B成避險亮點

美股有利空，但是今天主跌台積電！這不是多頭什麼是多頭 因為台積電有三個利空分別是二奈米機密被竊、半導體關稅和川普又亂開支票，所以台積電今天有跌其實也是沒辦法，但是！今天主要跌的就是台積電，整體的

2025-08-06 11:46