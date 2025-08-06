蛤…川普預告清晨再丟「新關稅」？被嘴：TACO劇本沒完沒了

美國總統川普再度拋出關稅震撼彈，預定台灣時間明天清晨4點半將有新宣布，市場高度關注是否針對中國、印度或半導體產業再掀關稅風暴。雖然白宮並未明說細節，但川普本人多次強調不排除對多國加稅、甚至藥品關稅一度喊到250%。

面對這波「川普TACO循環」，PTT網友反應依舊辛辣。有人直言「川普會對全世界TACO 但不會對台灣TACO」、「暫時性關稅要變正式性關稅了嗎？」也有網友酸「無限延長之術」、「馬的 流氓每天恐嚇勒索就飽了」，各種調侃、緊張與無奈情緒交錯。

部分網友聚焦印度是否為下一個目標，「感覺會直接課稅印度50%，好好修理他」、「印度長期經營策略錯誤」、「印度第1個被開刀 猜改為50%」；另有人對台灣未來關稅走向感到不安，「台灣不曉得會怎樣，TACO不TACO」、「台灣有希望嗎？」、「台灣完啦」。

也有網友對美國政策反覆提出質疑，「TACO沒完沒了」、「美國人的信用在哪 出一張嘴」、「一切都是有錢好談!」、「就說沒完啊 他本業是投顧炒股炒幣 多空自控 呼風喚雨」。甚至自嘲台灣只能「下好離手 還有時間賭」，並期待股市能挺過波動。

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