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美股有利空…但今主跌台積電！直雲：這不是多頭什麼是多頭？

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台積電受利空拖累領跌，二奈米機密、半導體關稅及川普言論成三大壓力，但台股整體抗跌，奇鋐、鴻海表現強勢，市場多頭氣氛未退。中央社
台積電受利空拖累領跌，二奈米機密、半導體關稅及川普言論成三大壓力，但台股整體抗跌，奇鋐、鴻海表現強勢，市場多頭氣氛未退。中央社

美股有利空，但是今天主跌台積電！這不是多頭什麼是多頭

因為台積電有三個利空分別是二奈米機密被竊、半導體關稅和川普又亂開支票，所以台積電今天有跌其實也是沒辦法，但是！今天主要跌的就是台積電，整體的台股是沒有什麼跌，我們今天整體持股也是有漲有跌。

今天奇鋐非常地強勢直接攻上1005元，這就是仙人指路未來就會破千，所以奇鋐非常地強勢，我們鴻海更是非常地強勢繼續連漲，其實鴻海營收也沒有多好，就像我說的純粹是外資連買籌碼很好！

今天的台燿和精成科就比較可惜沒有什麼表現，不過其實精成科現在價格也還是高於我介紹成本，台燿我也做過兩段第一段大賺錢第二段賠錢，我覺得也還可以接受，如果怕的人就賣一賣，我還是會再觀察看看。

美股雖然昨天在跌經濟好可能又不降息，但是美股現在什麼都可以解釋成好的，我倒是不太擔心美股和台股，我還是強力做多啊！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 川普 奇鋐 鴻海 做多 外資 台積電 半導體

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