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台積電回應川普喊投資3000億美元：目前就是1650億！網跟風嗆「乞丐別一直討」

聯合新聞網／ 綜合報導
川普公開喊出台積電將投資美國3000億美元，台積電則回應「目前就是1650億」，網友熱議關鍵字「目前」，留言直嗆「乞丐別一直討」，投資數字成為最新焦點。（路透）
川普公開喊出台積電將投資美國3000億美元，台積電則回應「目前就是1650億」，網友熱議關鍵字「目前」，留言直嗆「乞丐別一直討」，投資數字成為最新焦點。（路透）

美國總統川普公開表示，台積電將在美國投資高達3000億美元，引起產業界與投資人熱議。不過台積電公司今（6）日回應，強調「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」，未正面回應川普提及的數字，雙方說法明顯落差。

事實上，今年4月台積電才對外宣布，亞利桑那州總投資金額將提升至1650億美元，包含新增三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座研發中心，規模已屬全球罕見大案。對於川普受訪再喊台積電「將投資3000億美元」，市場也質疑真實性，並觀察後續發展。

消息一出，PTT網友第一時間聚焦「目前」兩字，留言直球回應「乞丐川不要一直討」、「川普準備發文了」、「課稅預備」、「那之後呢？還在協商？」也有人調侃「川普是不是腦子怪怪的」、「這是土匪在勒索嗎」、「門都沒有」、「台積電有董事會，外資才是大股東，喊多少就給多少嗎？」顯示多數網友不買單川普說法。

川普拋出3000億美元投資說法，台積電以「目前1650億」回應，雙方投資拉鋸戰仍在進行。未來若再有重大投資計畫變動，市場與產業都將持續高度關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 川普 2330台積電

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