台積電2奈米驚爆洩密 日商TEL股價重挫掀半導體供應鏈震盪

台積電2奈米技術外洩案引爆業界關注，牽連日本重要設備供應商東京威力科創（TEL）員工涉案，遭台灣檢方聲押，消息一出，今（8/6）早TEL股價開盤即大跌，盤中一度重挫超過4%，最終跌幅略為收斂至3.71%。市場關注此次事件恐將影響台日半導體產業合作，甚至可能牽動全球AI晶片競賽格局。

回顧本案，台積電身為2奈米技術的領頭羊，其高階製程向來被視為全球護國神山代表，此次傳出外洩風波，令產業界高度警戒。日商TEL則是台積電的重要設備夥伴，同時也是日本晶片國家隊Rapidus的合作夥伴，案情發展受到兩國高度重視。法人認為，目前外洩範圍尚待釐清，後續是否影響台積電接單與技術領先地位，仍需密切觀察。

對於這起震撼事件，PTT網友討論熱烈，有人質疑：「結果跌的是TEL 想不到吧」、「這TEL應該漲吧？都洩題準備突發猛進了」，也有人直言「日本人最討厭醜聞阿，又不是台灣」、「日本也是有潔癖的人會避開小偷公司吧」。也有一派認為：「技術都拿到手了 短空常多好嗎」、「大跌是給你抄底用的」。但也有網友擔憂：「真的有抄襲 這賠起半條命都去了…」、「台積電不買它的設備就丸子」。

更有網友觀察半導體產業的高度依賴與難以取代的現實：「東京電子要是不跟你合作 誰更慘還不好說」、「日本原料藥劑跟設備好取代嗎？」、「當初日韓鬧翻 韓國掙扎了半天 最後還不是乖乖低頭」。

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