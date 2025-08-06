快訊

家暴悲劇！嘉義縣驚傳妻持刀殺夫案 3孩童成無辜受害者

獨／看不到Discovery、TVBS歡樂台！有線電視頻道授權費大戰再起 62萬用戶受影響

錯過再等85年…8/7天赦日逢立秋 祭祀旺財開運效果Double

台積電2奈米機密疑外洩…外媒憂衝擊技術龍頭地位？網：今台股要崩到哪去

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電爆2奈米先進製程機密疑外洩，國際媒體示警「龍頭地位受衝擊」，網友痛批「投資人辛苦，護國神山技術一夕送出」；事件引發國安、產業、資安層層關注。。路透
台積電爆2奈米先進製程機密疑外洩，國際媒體示警「龍頭地位受衝擊」，網友痛批「投資人辛苦，護國神山技術一夕送出」；事件引發國安、產業、資安層層關注。。路透

台積電（2330）傳出2奈米先進製程機密外洩風暴，引爆國際媒體關注。外媒擔憂，若機密真流出，恐衝擊台積電在全球半導體供應鏈的領導地位，影響蘋果等國際大廠、牽動全球科技板塊變動。事件曝光後，半導體產業資訊平台AInvest直指，產業應加強資料安全，防範「內鬼」危機。

綜觀報導，除了東京威力科創日本辦公室遭台灣檢調搜索、蘋果iPhone 18系列的A20晶片被點名受波及，網媒也直言，台積電若失守2奈米關卡，恐損失數十億美元市佔。全球技術競爭白熱化下，三年前台灣才祭出國安法防中資竊密，如今傳出首起重大外洩案，讓國內外都高度警戒。

根據CNBC、金融時報等外媒，晶片產業已成國安重點，台美近期在華府談判晶片關稅時遇上機密疑雲，更添複雜變數。日本媒體則關注，若東京威力科創真涉案，恐改寫亞太半導體勢力版圖。

台積電機密外洩消息一出，PTT網友炸鍋，擔憂派直言「有內鬼，停止交易」、「技術被偷，股價也被偷了」，認為護國神山地位面臨前所未有危機；更有人悲觀喊出「台積電神話要完蛋了」、「明天台股要崩到哪去？」整體情緒緊張悲觀，不少人感嘆投資人辛苦、成果可能一夕送人。

同時，嘲諷與質疑聲浪也不小，部分網友酸「小鬍子日本：阿哩嘎多，呆完！我會幫你們善用2奈米」、「科技業紅海」，認為「貪財怕死愛面子，被人利用」；但也有不少人認為外洩未必致命，「量產都不知道要什麼時候了，到時候台積搞不好A10都出來了」、「千張照片就能複製2奈米製程？只能說要空就去空吧」。另有網友怒批內鬼，「把那員工賣國賊揪出來」、「那幾個竊取洩密的台積員工真該判死刑槍決」，輿論兩極、火藥味十足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

奈米 日本 晶片 半導體 2330台積電

延伸閱讀

月薪55K到開業年營收560萬！土地婆麗娜：賺錢後才發現「快樂很簡單」

00878、00919現金流還在！存股哥：高股息ETF配息危機只是庸人自擾

想拿關稅15％？台積電入股英特爾49％或再4000億美元…網全傻眼

拿錢來不然就高關稅！網譏「搶劫的藝術」：川普拿全球當提款機

相關新聞

台積電2奈米驚爆洩密 日商TEL股價重挫掀半導體供應鏈震盪

台積電2奈米技術外洩案引爆業界關注，牽連日本重要設備供應商東京威力科創（TEL）員工涉案，遭台灣檢方聲押，消息一出，今（8/6）早TEL股價開盤即大跌，盤中一度重挫超過4%，最終跌幅略為收斂至3.71

台積電2奈米機密疑外洩…外媒憂衝擊技術龍頭地位？網：今台股要崩到哪去

台積電（2330）傳出2奈米先進製程機密外洩風暴，引爆國際媒體關注。外媒擔憂，若機密真流出，恐衝擊台積電在全球半導體供應鏈的領導地位，影響蘋果等國際大廠、牽動全球科技板塊變動。事件曝光後，半導體產業資

台積電入股換低關稅⋯產業界不埋單 他憂：川普怒加回25％

媒體爆料美國 reportedly 要求台灣若要獲得與日、韓同等15%關稅，必須讓台積電入股英特爾49％或再投資4,000億美元，引發市場震撼。台積電董事長魏哲家強硬表態「沒興趣」，重申不會因談判介入這一議題。此消息也在PTT掀起熱議，有網友直呼「那傳產只能硬吃20%了」。

日本15％關稅還有變數？網諷「只有台灣保密」：談判都是喊爽的

日韓與歐盟先前被美國宣布關稅降至15%，但日本首席貿易談判代表赤澤亮正4日承認，美日協議尚未簽署任何「白紙黑字」文件，歐盟及韓國也同樣沒有正式協議。此消息曝光後，PTT網友驚呼「這些降稅全都是喊爽的」，更掀起對台灣「保密協議」說法的猛烈質疑。

拿錢來不然就高關稅！網譏「搶劫的藝術」：川普拿全球當提款機

《紐約時報》報導，美國總統川普將關稅威脅轉化為現金談判工具，要求各國用投資換取低關稅。從南韓用3,500億美元投資加1,000億美元LNG換取降稅，到日本承諾5,500億美元投資、歐盟提出6,000億美元，川普把《交易的藝術》套用到全球貿易談判，讓PTT網友怒批「這根本是全球搶劫」。

台積電爆發2奈米機密外洩疑雲…涉案員工遭開除！網怒：告給他死

台積電（2330）傳出重大人事風波，據日媒報導，公司日前開除多名涉嫌違規取得2奈米製程關鍵技術的員工，並啟動法律程序。這起事件不僅攸關公司營運安全，更可能牽涉國安風險，引發產業界高度關注。 根據

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。