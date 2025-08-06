台積電2奈米機密疑外洩…外媒憂衝擊技術龍頭地位？網：今台股要崩到哪去

台積電（2330）傳出2奈米先進製程機密外洩風暴，引爆國際媒體關注。外媒擔憂，若機密真流出，恐衝擊台積電在全球半導體供應鏈的領導地位，影響蘋果等國際大廠、牽動全球科技板塊變動。事件曝光後，半導體產業資訊平台AInvest直指，產業應加強資料安全，防範「內鬼」危機。

綜觀報導，除了東京威力科創日本辦公室遭台灣檢調搜索、蘋果iPhone 18系列的A20晶片被點名受波及，網媒也直言，台積電若失守2奈米關卡，恐損失數十億美元市佔。全球技術競爭白熱化下，三年前台灣才祭出國安法防中資竊密，如今傳出首起重大外洩案，讓國內外都高度警戒。

根據CNBC、金融時報等外媒，晶片產業已成國安重點，台美近期在華府談判晶片關稅時遇上機密疑雲，更添複雜變數。日本媒體則關注，若東京威力科創真涉案，恐改寫亞太半導體勢力版圖。

台積電機密外洩消息一出，PTT網友炸鍋，擔憂派直言「有內鬼，停止交易」、「技術被偷，股價也被偷了」，認為護國神山地位面臨前所未有危機；更有人悲觀喊出「台積電神話要完蛋了」、「明天台股要崩到哪去？」整體情緒緊張悲觀，不少人感嘆投資人辛苦、成果可能一夕送人。

同時，嘲諷與質疑聲浪也不小，部分網友酸「小鬍子日本：阿哩嘎多，呆完！我會幫你們善用2奈米」、「科技業紅海」，認為「貪財怕死愛面子，被人利用」；但也有不少人認為外洩未必致命，「量產都不知道要什麼時候了，到時候台積搞不好A10都出來了」、「千張照片就能複製2奈米製程？只能說要空就去空吧」。另有網友怒批內鬼，「把那員工賣國賊揪出來」、「那幾個竊取洩密的台積員工真該判死刑槍決」，輿論兩極、火藥味十足。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。