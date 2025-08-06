日本15％關稅還有變數？網諷「只有台灣保密」：談判都是喊爽的

日韓與歐盟先前被美國宣布關稅降至15%，但日本首席貿易談判代表赤澤亮正4日承認，美日協議尚未簽署任何「白紙黑字」文件，歐盟及韓國也同樣沒有正式協議。此消息曝光後，PTT網友驚呼「這些降稅全都是喊爽的」，更掀起對台灣「保密協議」說法的猛烈質疑。

根據媒體報導指出，雖然美方宣布將日本汽車及零組件關稅從25%降至15%，但實際調降時間未有明確規範。日本首相石破茂表示將親自與川普會談，爭取盡快執行降稅措施，並考慮編列高達10兆日圓（約677億美元）的預算來緩衝衝擊。韓國則形容談判「如同戰爭」，將繼續與美方協商投資3,500億美元細節。至於加拿大、瑞士與德國等國也準備進一步談判，企圖爭取更佳條件。

一名網友在PTT發文直呼「傻眼，沒有簽任何協議，日韓代表還要飛美國繼續談」，並期待8月7日前能傳出好消息。此貼文引發熱議，不少網友諷刺「結果只有台灣說簽了保密協議」、「日韓喊完條件就公開，台灣還在神祕模式」、「保密協議被打臉了」。

更多網友認為川普的降稅策略本質上就是「先降後談」的臨時措施，「哄川普開心比較快」、「反正口頭協議要變也很容易」。也有網友酸道：「等著看日韓回到25%，然後川普再逼更多錢」、「這場戲根本還沒落幕」。

也有人持較務實的看法，認為這只是談判過程的一環，「先降15%再慢慢談，這是川普的手法」、「即使簽書面協議，川普要改也一樣能改」。部分網友更指出，「與其擔心其他國家，台灣更該關注自己談到的20%細節」。

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