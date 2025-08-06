拿錢來不然就高關稅！網譏「搶劫的藝術」：川普拿全球當提款機

《紐約時報》報導，美國總統川普將關稅威脅轉化為現金談判工具，要求各國用投資換取低關稅。從南韓用3,500億美元投資加1,000億美元LNG換取降稅，到日本承諾5,500億美元投資、歐盟提出6,000億美元，川普把《交易的藝術》套用到全球貿易談判，讓PTT網友怒批「這根本是全球搶劫」。

報導指出，川普這套策略能讓他以「簡單直接」的方式，向美國民眾展示談判成果，並塑造成政績。雖然這些投資承諾缺乏細節且難以兌現，但川普已宣稱外國投資總額突破10兆美元，並持續累積。專家更直言，這是「全球性的勒索行動」，各國被迫付錢才能避免高關稅。

一名網友在PTT發文感嘆：「從12兆來換算，每個台灣人要拿54萬給美國。以前美國是穿西裝吃人肉，現在直接拿著棒子。」他更諷刺「這哪是外交，根本是訓狗」，認為美股將成為最大贏家。此言一出，網友紛紛留言認同，直呼「搶劫的藝術」、「川皇就是屌，盟友全被割韭菜」、「拳頭大就是藝術」。

不少網友也提到中國的特殊地位，「對中國可不是這樣」、「只有中國例外，美國反而低聲下氣」，認為川普只敢拿盟友開刀。有人更無奈表示，「被課20%的台灣還在保密，到底談了什麼？」、「反正投資承諾也不一定要實現，趕快降到15%再說」。

但也有人提出理性觀點，認為這只是川普的「表演型談判」：「日本、韓國的投資細節還要幾個月談，先喊大數字讓川普有台階下」、「這些承諾很多到頭來恐怕都是空包彈」。部分網友則悲觀指出，「台灣卡在地緣政治，根本沒得選，川普要多少就得給」

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