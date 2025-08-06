台積電入股換低關稅⋯產業界不埋單 他憂：川普怒加回25％

有媒體爆料美國 reportedly 要求台灣若要獲得與日、韓同等15%關稅，必須讓台積電入股英特爾49％或再投資4,000億美元，引發市場震撼。台積電董事長魏哲家強硬表態「沒興趣」，重申不會因談判介入這一議題。此消息也在PTT掀起熱議，有網友直呼「那傳產只能硬吃20%了」。

台積電之前曾表示，關稅屬於兩國談判結果，不是任何企業能獨自承擔的責任，對於是否再投入4,000億美元則未作評論。魏哲家當時說，台積電不考慮與英特爾合資，並否認市場謠言，強調「目前沒有與其他公司合資、技術授權等討論」。

一名網友在PTT表示，「傳產大概要直接承受這20%關稅，希望政府能補助中小企業渡過難關，否則川普可能一怒之下加回25%。」這番言論引來大批回應，有人支持台積電的強硬態度，留言稱「門都沒有」、「GG帥爆」、「本來就不該拿台積電當談判籌碼」。

部分網友則悲觀認為「降關稅沒希望了」，甚至有人戲謔「傳產完蛋了，大家自求多福吧」。也有網友指出「台積電已經投資美國1,650億美元，還要怎樣？」、「要幫傳產買單根本不合理」。更有人強調，「投資英特爾根本是當冤大頭，還不如把錢拿去蓋更多先進廠」。

然而，也有一派聲音質疑台積電能否抗衡美方壓力，「川普要是惱羞，可能直接回到32%」、「台積電沒興趣不代表美國沒意願」。另有網友提出折衷方案，認為「課晶片稅給台積電，其他產業降到15%比較合理」，呼籲政府出面協調。

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