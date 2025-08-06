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馬來西亞砸2400億鎂換關稅19％！他猜「台灣也有付出代價」：要15％得噴爆

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普關稅政策陸續出爐。美聯社
美國總統川普關稅政策陸續出爐。美聯社

馬來西亞宣布承諾對美採購與投資總額逾2,400億美元，換取美國將關稅從25%降至19%，引發PTT熱烈討論。有網友感嘆「19%要2,400億，那台灣20%要花多少？」也有人懷疑台灣政府的談判內容，直呼「如果要降到15%，恐怕得噴爆」。

根據馬來西亞官方說法，這2,400億美元包括馬航向波音採購190億美元客機、未來五年向美國半導體與航太企業採購1,500億美元、國家石油公司每年進口34億美元液化天然氣，以及未來十年700億美元的跨境投資。美方則宣布自8月8日起，將馬來西亞關稅降至19%。此舉讓市場關注，台灣與美國的談判是否也將參照這種「採購換降稅」模式。

一名網友在PTT指出，「25%降到19%要2,400億，那台灣20%是多少？要降到15%又要多少？」並質疑台灣能否仿效馬國用採購換降稅，尤其「台灣能買什麼美國產品？」此貼文隨即引發熱議，不少網友認為「我們的20%一定也是有代價的，只是還沒公開」。

有網友進一步分析數字，推估「馬國逆差248億要2,400億，台灣逆差739億至少要4,000億」、「這還不含台積電投資美國的1,600億」，直言「降稅不可能沒代價」。也有人調侃，「美國根本在開全球大拍賣，各國都得乖乖付學費」。

另一方面，部分網友則質疑馬國實際履行能力，「GDP才4,000億美元，真能付出這麼多嗎？」、「這種承諾很多都是喊大的，能不能實現要看後續」。還有人將焦點轉向台灣，認為「保密不代表不用付錢，只是談判還沒結束」。

也有冷嘲熱諷的留言指出，「美國的飛機、能源都能算，那我們要不要買核電換降稅」、「乾脆買100架波音吧」、「亞洲國家不組反美聯盟，就只能一輩子幫美國打工」。討論雖然充滿戲謔，但整體仍反映市場對關稅談判結果的高度關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 美國 降稅 波音 半導體 台積電 馬來西亞

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