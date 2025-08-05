台積電爆發2奈米機密外洩疑雲…涉案員工遭開除！網怒：告給他死

台積電（2330）傳出重大人事風波，據日媒報導，公司日前開除多名涉嫌違規取得2奈米製程關鍵技術的員工，並啟動法律程序。這起事件不僅攸關公司營運安全，更可能牽涉國安風險，引發產業界高度關注。

根據報導，台積電近期在例行監控中發現未經授權的可疑行為，進而查出涉及營業機密外洩的狀況。公司表示，已對相關員工做出嚴厲懲處，並依法追究責任。值得一提的是，2奈米製程預計今年量產，是當前全球最先進的半導體技術，一旦流出，後果難以估量。

對此事件，網友討論熱烈，部分認為「技術外流還得了」、「保密防諜很重要」，也有不少人疑問為何日媒搶先披露，並聯想到海外廠區、不同國籍員工的管理難題。

更多網友留言關切「告給他死」、「出大事啦」、「偷到也做不出來啊，傻傻的」、「台媒還沒想好要怎麼喪事喜辦吧」、「八成是亞利桑納」。

有網友則諷刺「暫時性被偷而已，不要太緊張」、「台積電的核心價值：肝」。部分人甚至質疑間諜活動升溫，「某些國家急了，開始間諜活動了吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。