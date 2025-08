美股大漲…川普喊話「未來這種日子還會有更多」 引爆PTT跟單潮

美股8月5日迎來強勢上漲,道瓊暴漲585點,標普、那斯達克也齊步走高。前美國總統川普在Truth Social親自發文:「Good day in the Stock Market… but there will be many more days like this. America is very rich again, and stronger than ever before.」話語間自信爆棚,直言美國比以往更強,市場未來還有好日子。

原PO貼出川普全文,隨即引發投資板熱烈討論。有人戲稱這根本是「川普投顧call訊」,是不是該直接All in?更有網友解讀,9月Fed降息預期升溫,川普是否已經看穿市場將「噴出」?

不少網友一看就跟單「多軍總司令MAGA川」、「川投顧call訊來了 誰還沒買美股」、「信你,跟你做多。」

也有酸度爆表派「一天大跌 一天大漲 這樣就是很多好日子」、「大跌時怎麼不講」、「上禮拜五都是拜登的錯 嘻嘻」、「糞川美而美劫貧濟富明年準備包包回老家」。

還有抱持冷靜態度的「降息是賣點不是買點 是好朋友才告訴你」、「錢都進美國了,合理吧,呆股就…」、「好的章魚 融資再質押 笑你不敢課太多」。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。