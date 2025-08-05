關稅未落地…南陽現代電動車直降30萬！網驚喊「台灣車價真盤」

美國車關稅問題持續延燒，台灣電動車市場也被推向價格戰前線。三陽旗下南陽實業昨日率先開砍，宣布現代汽車（HYUNDAI）部分電動車款現金直降30萬，等於逼近兩成優惠，掀起產業震撼。南陽此舉被視為電動車品牌首度公開對關稅戰「舉白旗」，未來是否引爆連鎖反應，成為產業觀察重點。

今年以來關稅調降傳聞不斷，市場甚至預期美國進口車關稅「歸零」，帶動消費者持續觀望。

原本期待新車大降價，反而讓整體車市陷入「冰河期」。不只南陽，許多品牌已私下促銷，豪華車廠也被迫加快清庫存腳步。經銷業者透露：「車子再不降價，現金流會撐不下去。」

台灣汽車市場自5月以來，受政策不明及貨物稅降稅預期影響，連續三個月買氣低迷。前七月掛牌數比去年同期衰退近16%，車商面臨雙重夾擊，不僅銷量下滑，還擔心降價損及已購車主權益，甚至要求新車主簽切結書「不追價」。

對於南陽電動車率先開降，PTT網友一面倒喊「你不買我不買，明天再降500」，也有網友直接戳破現實「砍兩成還有賺，就表示台灣買車真的很盤」、「高關稅自食惡果」、「比亞迪進來價格就見真章」。但也有人質疑品牌力「現代電車也沒幾個人在買 根本沒差」、「沒品牌光環，有自知之明不錯，但我要買特斯拉」。

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