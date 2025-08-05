紐時點名「台美關係異常緊張」…川普恐加徵晶片關稅！網：加就加看誰先GG
台美關稅攻防延燒到半導體，紐約時報最新報導直指「台美關係異常緊張」，更點名川普有意對台灣晶片祭出破壞性關稅，讓台廠與台股投資人全都繃緊神經。美方代表坦言稅率幾近底定，短期降稅希望渺茫，台灣則還在最後一搏，力求將20%降到15%。
紐約時報強調，川普政府要求下，賴清德取消原定美國過境行程，顯示雙邊關係出現裂痕。外媒分析，雖然美國是台灣最大出口市場，但主力品項半導體若遭遇額外關稅，影響層面勢必擴大。台灣官方則強調談判仍在進行，半導體能否倖免於難，成為政經焦點。
PTT討論區直球吐槽，不少人直接點名「台灣GG」、「高關稅鐵拳VS反托拉斯切割刀 兜幾？」、「最怕破壞性晶片關稅，這下大了」。類似的焦慮情緒持續蔓延，許多投資人對於晶片稅風險表達高度警戒。
另一部分網友則用嘲諷語氣看待這波消息，「台美關係史上最好」、「這不是利空，是大利空」、「又是媒體恐嚇，股市明天開高還是噴」。有些人認為這只是外媒放話，實際衝擊未必會如預期嚴重。
同時，也有網友分析整體結構，提出悲觀看法「普通關稅跟晶片關稅同時遭殃」、「台灣就是棋子」。但也有人冷靜提醒「加關稅，美國企業自己也會受傷」、「終端加價賣，受傷的未必是台灣」、「說個笑話 外媒最準」，不同立場在社群間激盪碰撞。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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