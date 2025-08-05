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郭智輝4000億換關稅炸輿論！經濟部急澄清「只是舉例」…網質：拔草測風向

聯合新聞網／ 綜合報導
郭智輝4000億美元換關稅說法引爆討論，經濟部強調僅為日韓案例舉例，非最終承諾，社群熱議「拔草測風向」成政策新日常。中央社
郭智輝4000億美元換關稅說法引爆討論，經濟部強調僅為日韓案例舉例，非最終承諾，社群熱議「拔草測風向」成政策新日常。中央社

台美關稅議題持續延燒，經濟部長郭智輝被爆在業界閉門會議中提到「投資美國4000億美元」有機會換取關稅下降，消息一出引發產業界與社群震動。不過，經濟部火速發聲明澄清，強調郭智輝僅以日韓投資案例「舉例」，尚未有任何具體承諾，呼籲外界勿過度延伸。

這場爭議源自高雄一場與十多家產業代表的座談。媒體報導郭智輝點出，若要像日本、韓國一樣爭取較低15%關稅，台灣可能需端出類似規模的投資，但「4000億美元」只是推估例子，並非政府決定。經濟部也批部分媒體斷章取義，重申談判內容尚未定案，外界不宜揣測。

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不少人對於政府溝通混亂、部長「信口開河」頗有微詞。「經濟部這次嚴正澄清了，部長說的話不是對的，只是聊聊天而已」、「只是舉例 不是證實」、「條件快公布啦」、「經濟部長被自己管的經濟部澄清，這傢伙到底有什麼用」。

也有網友質疑政府是在「拔草測風向」、「一舉例就4000億，好個舉例」。

還有人嘲諷「安心了 準備睡覺」、「哈，騙你的啦」、「四千億傳多久了，自己對號入座，蠢死」、「新聞標題真的是蠻故意搞事的，看逐字稿哪來的證實」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 日本 美國 川普 郭智輝

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