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想拿關稅15％？台積電入股英特爾49％或再4000億美元…網全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
鏡週刊揭美國開出「關稅15%」交換條件，台積電入股英特爾49%或再投資4000億美元掀網路熱議，「選哪條路」成最新國民話題。美聯社
鏡週刊揭美國開出「關稅15%」交換條件，台積電入股英特爾49%或再投資4000億美元掀網路熱議，「選哪條路」成最新國民話題。美聯社

台美關稅談判進入關鍵階段，鏡週刊揭露，美國要求台灣若想與日、韓享有同等15%關稅，必須「台積電入股英特爾49％」或「再投資4000億美元」兩條路，讓護國神山一夜成了國際談判桌上的主角。隨著台灣對美逆差高過日韓，20%暫行關稅已成現實，產業界紛紛表示壓力山大。

根據報導，台灣去年對美貿易逆差達739億美元，遠高於日本與韓國。知情人士透露，川普開出兩個「解套」條件，無論是入股英特爾還是天價投資，都讓台積電董事長魏哲家進退兩難。業界普遍認為，台積電已經在美國砸下1,650億美元設廠，未來談判重點將持續聚焦於半導體與AI產業鏈的技術核心。美國方面則強調，關鍵決策不由政府，而在企業手中

對於台積電是否該為台灣背負如此龐大談判成本，社群熱烈討論。有人質疑「要台積電出錢股東肯定不同意」、「英特爾就是扶不起的阿斗，連陳立武都救不起來」。也有網友直接點出責任歸屬，「全國公司都遇到的問題 推給一家公司 解決」、「台積電就犧牲一下吧 救救台灣」。

另一派則冷靜分析「對台積電來說關稅假議題，你課多少我就漲價多少」、「台積電根本不用怕232啊，全部可以轉嫁給客戶」。不少人感慨，「護國神山成了最大談判籌碼」、「4000億都夠買核彈了」。

也有部分網友對於消息來源提出懷疑，「知情人士透露 = 坐實？」「標題有個傳 就表示這個新聞是猜的」。對於傳聞真假，各方仍持續觀望，並呼籲媒體應保持資訊透明。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 日韓 川普 台積電 半導體 英特爾

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