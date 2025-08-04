20％關稅是4000億美金換來的？郭智輝證實談判壓力…網傻眼：不是換15％嗎

利空繚繞下，櫃買指數連續兩天拉超長下影線！這就是多頭！ 首先我不是死多頭，我在清明節股災前21500點每天看空沒有轉多過直到清明節股災我空手度過，然後清明節股災最低點隔天開始強力做多沒有轉空過，

2025-08-04 11:32