20％關稅是4000億美金換來的？郭智輝證實談判壓力…網傻眼：不是換15％嗎
美國20%暫行關稅重擊台灣，經濟部長郭智輝4日與產業界座談時鬆口，談判桌上出現「4000億美元投資美國」的條件，引爆產業與社群全面開酸。日韓僅15%關稅，台灣不僅吃匯損、還被迫加碼補貼，讓不少網友直言「還有誰比我們更盤？」。
回顧這場座談，郭智輝面對十多家機械、螺絲、金屬業者，坦承「要爭取較低關稅，可能得投入高達4000億美元」，還當場問業者「政府出還是民間籌？」現場反映冰冷，業者坦言「台灣稅率比日韓高，匯率又吃虧，先天就輸。」現場更有人呼籲政府給予實質補助，「不然只會越補越窮」。
面對4000億美元傳聞，社群炸出各種聲音。有人直呼「不是4000億換15%？」、「4000億美金，12兆台幣，酷喔」、「台灣人口多少？這數字是怎麼來的？」更有網友直接嘲諷政府，「保密協議是騙人的嗎？」、「這政府，笑死」、「4000億只換20%，談判成這樣還敢飛回來？」討論串瞬間淪為怒火戰場。
針對投資規模與分擔方式，不少人冷眼旁觀「政府要補助，難道民間會出？」、「送台積電還不夠，還要再送4000億？」、「這錢要從哪裡來？」更有人從財政觀點直擊痛點「四年總預算換關稅，划算嗎？」、「台灣被掏空了」、「乾脆維持20%，別再加碼」。
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