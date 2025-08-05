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iPhone 17恐因關稅貴千元！鄉民酸「果粉不在意」：全球為川普政策買單

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列。 路透社
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列。 路透社

蘋果新機iPhone 17即將在9月亮相，外媒分析因美國關稅與零組件成本上漲，新機價格可能調漲50美元（約新台幣1500元），甚至連全球售價也可能受到波及。專家指出，供應鏈重組勢必帶來額外成本，最終可能由消費者埋單。

一名網友PTT發文對此表示，「iPhone漲價，但它本來就很貴，果粉應該不會在意這種事情，只希望關稅問題能快點解決。」該言論引發大量討論，不少網友嘲諷「漲一千還好吧」、「這點錢根本是羞辱果粉消費力」，也有人酸「漲價才能顯得尊爵不凡」、「不夠貴反而不想買」。

部分網友認為，這次的漲價是「全球一起幫美國分攤關稅」，有人抱怨「為什麼美國的政策要全世界買單」，也有網友點出「產線重組影響不會只在美國，台灣價格漲也很正常」。另外，有人不滿川普政策，「讓美國人自爽就好，為什麼要牽連到其他國家？」

然而，也有不少網友表示漲價不影響果粉購買力，「信仰無價」、「就算漲一萬還是會有人買」、「才1500是瞧不起誰？」甚至有人認為「蘋果早該漲價了，太多人用反而不特別」。但也有冷靜派提醒，「漲價可能壓抑整體手機市場需求，對蘋果長期銷售未必是好事」。

整體來看，多數網友認為這波漲價難以避免，有人總結「關稅只是理由，漲價才是蘋果的日常」，並呼籲消費者「不爽不要買」。但更多果粉則直言，「不管多少，9月一樣準時排隊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 漲價 美國 川普 蘋果 iPhone 消費者

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