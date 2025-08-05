日關稅協議難以實施！他示警「台灣別急送保護費」：台股將立刻反應

日本首相石破茂坦言，美日上月達成的貿易協議雖被視為「雙贏」，但執行難度恐遠高於談判本身。他在國會表示，「執行協議會比達成協議更難」，並呼籲國會持續支持。受此消息及美國就業數據疲弱、OPEC＋宣布增產等利空影響，日經指數重挫逾800點，失守4萬點大關。

一名網友在PTT發文質疑，「原來日韓都沒簽署書面文件？那真正要實施恐怕還要再拖一個月！」他直言這也難怪日本國內產業鏈炸鍋，並警告台灣「千萬不要重蹈覆轍，否則台股會立刻反應給你看」。原PO更酸道，先前被捧為談判能手的日本談判代表赤澤亮，如今因缺乏書面協議，顯然「神話破功」。

不少網友對此抱持懷疑態度，認為「結果通通是口頭協議」、「沒白紙黑字就等著翻桌」。有人直言「這比不平等條約還誇張」、「日本這是留後路」，也有人質疑川普的貿易談判「根本就是一場全球聯合耍美國的大戲」。

也有網友將討論延伸至台灣，認為「台灣要看清楚再動作」、「不要急著送上保護費」、「國會一定會卡」。甚至有網友提醒「其他國家都還沒簽，台灣若太快表態恐成最大輸家」。

不過也有部分網友認為，這是各國刻意拖延時間的談判策略，「先騙到15%的關稅再說，能拖就拖」，更有人總結「全世界都在比誰能撐得更久，反正川普的任期不過三年多」。整體看來，這場貿易協議風暴不僅衝擊日本，也讓台灣網友再度敲響警鐘。

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