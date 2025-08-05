無人機首度送藥！股民熱議「概念股續飛」點名雷虎、中光電受惠

豪雨襲擊中南部，衛福部首度啟動「無人機送藥」服務，確保偏鄉慢性病患者的用藥不中斷。雖然現階段嘉義、台南及高雄尚未申請使用，但此舉仍引發PTT股板熱烈討論，不少網友關注無人機概念股的後勢，也有人質疑僅有3到5台無人機能否應付龐大需求。

原PO指出，無人機在山區物資運送能有效節省人力並降低風險，「暴雨期間若靠人力運送，成本高又危險，無人機能解決部分問題，但數量太少恐怕力不從心」。他並認為此舉有望推動無人機技術普及，帶動產業發展。

不少網友立刻將話題導向股市，留言「無人機概念股噴噴」、「今天續飛」，甚至有人笑稱「飛很多台，有一台到位就能拍影片當政績」。但也有網友調侃「3到5台也敢上新聞」、「隨便一家農業代噴業者都比政府多」。

部分網友直接點名雷虎、亞航、中光電及長榮航太等無人機概念股，認為政策話題有望帶動相關族群股價。「今天無人G續飛」、「雷虎、亞航噴翻」、「這波就看中光跟長榮航太能不能跟上」等留言不斷湧現，顯示投資人對於題材發酵的期待。

另有網友質疑技術來源，「是不是大陸製？」、「DJI穩了吧」，也有人強調「政府標案不能用陸製，應該是國產機」，甚至有網友認為「不管哪裡製造，能送藥最重要」。

部分留言則持較樂觀態度，認為這代表政府正在進步：「幾年前還在靠人涉水送藥，現在至少能飛起來」、「感謝每個為這片土地努力的人」。也有人補充，「數量雖少，但已經能降低醫護人員的風險，未來有望逐步擴大」。整體討論在質疑與期待之間交錯，網友對此新政策的成效仍抱觀望態度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。