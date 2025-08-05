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怪力亂神選股法！網靠算命推「遊戲橘子、雄獅旅遊」力勸先布局

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打趣分享「怪力亂神選股法」。記者陳正興／攝影
網友打趣分享「怪力亂神選股法」。記者陳正興／攝影

PTT股板一名網友發文分享「怪力亂神選股法」，表示明年2026年是丙午年，依據天干四化，娛樂、餐飲、旅遊、電子、金融等產業將受惠，並點名遊戲橘子雄獅旅遊兩檔股票，認為暑假7至9月將是業績高峰，引來大批網友熱烈討論，有人直呼「趣味性十足」，甚至有人說「比專業投顧還有說服力」。

原PO指出，2026年丙午年天干四化分別為「天同化祿」對娛樂、餐飲、旅遊有利、「天機化權」對電子、金融、教育、醫療、交通有幫助、「文昌化科」象徵因名得利，而「廉貞化忌」則恐帶來醜聞與爭議，但對產業影響不大。他強調7至9月暑假旺季將成關鍵，「遊戲業與旅遊業將同步爆發，2025年可先行布局」。

許多網友對此抱持娛樂心態，紛紛留言「股板國師出現」、「科學不夠，玄學來湊」、「去年台積紫微預測超準」，甚至有人笑稱「信了！ALL IN」。也有網友戲謔「你嗑了什麼？也給樓下來一點」、「紫微斗數打敗基本面」。

然而，也有網友提出質疑，認為「橘子不如鈊象」、「要不要先算一下明天漲跌比較實際」，並有人提醒「廉貞化忌恐怕還是有黑天鵝風險」。但更多人將此看作趣味話題，留言「反正一堆數據分析也常翻車」、「這比投顧老師還有看頭」。

另有部分網友延伸討論，認為「紫微斗數看股市其實就是另一種循環邏輯」，甚至有人提議「回測10年勝率看看」，還有人調侃「科學的盡頭就是玄學」。不少網友則表示，就算不準，「至少比聽信名嘴好玩多了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 科學 橘子 台股 雄獅 紫微斗數

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