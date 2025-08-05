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川普關稅收入破4.5兆⋯美財政補擬普發現金！網憂：將陷通膨螺旋

聯合新聞網／ 綜合報導
川普推動關稅政策。美聯社
川普推動關稅政策。美聯社

美國財政部公布數據指出，今年前7個月關稅與部分消費稅收入高達1520億美元（約4.5兆元），共和黨更提案普發600美元現金，引發PTT網友熱烈討論。有網友直言，這種「先收關稅、再發錢」的操作根本是「通膨螺旋」，擔心最終還是消費者買單。

根據《紐約時報》報導指出，川普的高額關稅已成美國重要財政來源，分析預估若政策持續10年，將額外帶來逾2兆美元收入。川普甚至提議將部分資金用於「小額退稅」，而共和黨參議員霍利則提出普發600美元現金的構想。然而，專家警告，這筆龐大財源恐讓政府「上癮」，難以在赤字壓力下放棄關稅政策。

一名網友在PTT發文指出，「提高關稅會推高物價，再發現金給民眾，結果又繼續收更多關稅，最後又再發現金，這根本就是通膨螺旋！」他質疑川普此舉只會讓美國經濟陷入惡性循環，並質疑普發現金能否真正緩解民生壓力。

多數網友認為，普發現金雖看似利多，實際上「等於用自己的錢買單」。有人直言：「海關收誰的錢？不是美國人自己付的嗎？」、「這就像變相的消費稅。」也有網友嘲諷「美國黃四郎」和「川普搶全世界的錢發紅包」，質疑此舉無助於解決龐大國債。另一方面，也有網友樂觀回應：「反正能先領再說」、「至少比舉債還有點實際」。

部分網友則將焦點放在長期影響，有人認為「這些關稅最終會轉嫁給美國消費者，通膨不可能結束」，也有網友指出「光靠關稅收入根本補不了國債的利息」。甚至有人延伸討論「這筆錢若不優先還債，恐怕只是另一種財政止痛藥」，並警告「當全球貿易萎縮，政策勢必調整，屆時恐怕已為時過晚」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 美國 川普 通膨 財政 關稅

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