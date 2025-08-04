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7日恐「暫時維持」20％關稅…到底用什麼換？網酸：讓大家都活在霧裡嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
鄭麗君3日自美返台，坦言談判難在7日新稅率前完成，台美關稅暫維持20%「暫時性」方案。產業界關注232條款談判進度，市場焦慮感升溫，網友則質疑協商內容透明度與官方溝通效率。（本報資料照片）
鄭麗君3日自美返台，坦言談判難在7日新稅率前完成，台美關稅暫維持20%「暫時性」方案。產業界關注232條款談判進度，市場焦慮感升溫，網友則質疑協商內容透明度與官方溝通效率。（本報資料照片）

台美關稅談判進展再成市場焦點。行政院副院長鄭麗君3日清晨自華府返台，坦言談判「還要繼續進行」，而7日新稅率生效前恐難談出定案，暫時維持20%「暫時性關稅」。根據行政院說法，後續台美將持續協商，有望再調降稅率，232條款等產業議題也會一併討論。

自由時報引述知情人士，7日院會預計通過930億元「韌性特別預算」，強化產業救濟，但尚未加碼。產業界仍緊盯後續談判，特別是232條款帶來的長期壓力，相關政策內容恐影響出口產業和股市表現。

當前談判進度，讓不少網友批評資訊透明度低、反覆拖延。有人質疑「用什麼換20%都不說就要實施 讓大家都活在霧裡嗎」、「還在推託說暫定，還沒談完，就可以一直蓋牌保密細節了，真棒」，也有網友不滿「沒談好還敢回來喔」、「口頭協議但是有簽保密協議 CC」、「談不完就先20%，還能這樣飛來飛去，笑死」。

另一方面，行政效率與協商技巧也成為調侃對象。「來來回回一直維持20%又不送錢其實也滿爽的」、「談判當旅遊 來來回回」、「自信的笑容」、「哲學系的話術」、「真的有在談？」「封存30年嘻嘻」等留言，凸顯民眾對於官方操作手法的無力感與諷刺情緒。

此外，仍有不少網友保持觀望甚至偏向悲觀，「本月保底20%…」、「產業完蛋了」、「台灣GG」等聲音持續出現，反映整體社群對於談判走向及未來產業前景的不安與焦慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 鄭麗君 行政院

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