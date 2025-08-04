台股逆風開低走高…關稅15％仍有望？郭哲榮：台股目標兩萬四不變

台股8月4日早盤重挫近300點，不過隨即強彈、開低走高，多數個股止跌翻紅，櫃買指數更一度接近翻紅。分析師郭哲榮（哲哲）強調，只要選對股票，行情再亂依然有機會大賺，像AI自駕車股亞光（3019）今日直接攻上漲停，PCB族群台郡（6269）、毅嘉（2402）也同步走強，漲幅逾3%。

雖然美國貿易代表放話「關稅基本確定，短期難下修」，引發市場對台灣20%關稅將成定局的擔憂，但郭哲榮認為無需過度緊張。他點名，全球不少國家現行稅率更高，例如瑞士高達39%，美國此舉只是談判籌碼，未來仍有機會談到15%，甚至232半導體條款也能一併解套。

在總經數據上，美國最新非農就業人口明顯不如預期、前值更大幅下修，顯示美國景氣降溫，有助後續美債行情。哲哲點名，國泰20年美債（00687B）搭配下月降息行情，後市持續看多。

談到盤勢與操作策略，郭哲榮直言，20%「暫時性關稅」其實反倒為投資人爭取到更多佈局時間，只要正式宣布降到15%，台股就有機會「直接噴上兩萬四」，建議投資人要提前卡位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。