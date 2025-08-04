「不改革經濟恐撐不住」韓國15％關稅換來天價條件…網：這波台灣反而贏？

川普7月底宣布美韓達成協議，韓國須砸重金投資美國，全面開放市場，才將關稅降至15%。韓媒直指韓國若不徹底改革，經濟恐怕撐不住。有網友就提到，「如果韓企不徹底變革，韓國經濟可能會崩潰」，看得出國內焦慮情緒升高。

不少網友見狀，反而開始對比起來。一派網友認為台灣20%已經算不錯：「肯定的說 這次真的贏韓國了」、「韓國看到台灣啥都沒談就20% 自己要送比25%還高的稅投資 結果也就減了10% 誰不急」、「台灣還沒付錢就20% 日韓看了不爽吧」、「不會付出代價拿20%，這種天真想法真可愛」。

但也有人質疑政府談判細節，「不知道政府給予美國什麼附加條件，但對企業來說不失為一次轉型機會」，「用錢換5%真的是最爛決定」，「用錢換關稅 越想越不對勁」、「台灣怎麼可能什麼都沒給就20%啊 如果是這樣有什麼好保密的」。

還有網友總結現況，「談定再審就是本來的程序，現在是還沒談定，就一堆人吵著要審什麼啦？」「韓國人看到黑箱應該會把去談的官員調路燈」、「先簽先輸 淦這場遊戲拖越久越贏」。

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