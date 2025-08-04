「非死多頭」櫃買連兩天拉超長下影線…直雲：但現在就是多頭繼續做多

利空繚繞下，櫃買指數連續兩天拉超長下影線！這就是多頭！

首先我不是死多頭，我在清明節股災前21500點每天看空沒有轉多過直到清明節股災我空手度過，然後清明節股災最低點隔天開始強力做多沒有轉空過，我看盤勢絕對不是死多頭還是死空頭。

上週五因為美國的ISM製造業指數和非農就業人數超低，加深經濟衰退的疑慮，不過可以看到今天的台股櫃買指數已經連續兩天拉超長下影線，大家都是真金白銀在投資，如果不是多頭誰要拉給你賣?因為現在就是多頭！

今天我們股票表現都可以維持在平盤附近也相當地不錯，精成科和台燿跌得比較多，不過他們是強勢族群只是在輪漲，我認為完全不用擔心，等錢輪回來就好！

一樣是伺服器股票，大家可以看到鴻海就是比緯創和廣達強勢，我就說外資現在就是要做鴻海，我仍然看好鴻海繼續前進！

我很會看盤可不是死多頭，現在就是多頭！繼續做多！

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