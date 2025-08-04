「新關稅基本上已拍板！」美國貿易代表放話…台灣還能爭取什麼？

美國貿易代表葛里爾在受訪時強調，新關稅「基本上已定」，短期內幾乎沒有調整空間，這讓台灣市場投資人瞬間炸鍋。根據CBS、NBC等外媒報導，川普近期主導的高關稅策略，不僅對歐盟，也針對巴西等多國開出重手，台灣的20%關稅看來難有「回旋餘地」。

在網路社群上，不少人直呼「我有點慌了，誰能告訴我台灣的20%到底還可不可以再談？」、「與其簽一堆喪權辱國的附加條款，說實在不如就20%」，現實感爆棚。也有網友質疑「20%一定還有喪權辱國的條款，沒有就是大勝利，應該不可能吧」、「你相信啥都不用就20%，那也太幼稚」；還有人認為「20%底定起碼大資金有明確方向」、「暫時四年也是暫時，不准查，一切封存都是保密」。

還有一派投資人選擇看大勢，「做多美股=等贏，川普下別做空，容易被嘎」、「關稅定下來，台股至少不再傳出恐慌謠言」；但也有不少人對談判失去信心，「談著談著四年就過去囉」、「你相信會沒談定就被偷走錢更無稽之談」、「暫時三年我懂」。

網友也聚焦於「台灣還能用什麼跟美國談？」、「20%還是要付出代價，15%更慘，川普就是沒完沒了的割肉，讓你保護費永遠繳不完」、「現在四處都在洗沒付出談20%，加把勁就15%，但周遭完全沒人信」。至於未來走勢，有人認為「20%這是確定的那可以公布細節了吧，還保啥密？」、「幾千億美金才換少5%，不如拿這些錢去補貼企業」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。