15％目標喊出來！汽車零關稅成籌碼…網喊：車價真的會降嗎

台美關稅談判又有新進展，這次政府喊出「至少15%稅率」為目標，汽車進口關稅甚至有機會降為零，引發市場和網友一波熱議。剛談判回國的行政院副院長強調會繼續努力，外界則擔心每次只要傳出進展，台股就要大幅震盪，今一早盤中重挫200點，股民信心明顯受到考驗。

目前談判聚焦於汽車與保健食品，甚至把232半導體條款綁一起談，目標希望關稅別比日韓高，但換條件、給大禮包在所難免。對汽車業來說，國產車廠和進口車商都可能面臨洗牌壓力。網路討論也燒起來，有人笑稱：「放掉汽車就15%還可以啊」、「人人開進口車的機會來了」。

但也不是所有人都看好，許多網友對透明度提出質疑：「不是說保密協議？怎麼媒體講超多」、「總統說保密協議欸」、「消息比政府公告的快」。看來即使官方想低調，民間各路消息仍然四處流竄，讓討論充滿各種猜測。

對於汽車關稅降為零，意見呈現兩極化。有支持者直言：「零關稅只能換20%，要15%肯定得拿幾千億美元來換」、「希望是全球進口汽車都降零，想買便宜的日韓車」。但反方提醒：「還有貨物稅30%才是關鍵」，也有人覺得：「降了關稅，進口商最後還是會轉嫁給消費者」。

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