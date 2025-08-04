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普發一萬確定？民眾酸：「違憲還能發」政府態度反覆惹爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
普發一萬元現金確定發放，政府政策朝令夕改，社群質疑聲浪高漲，「說不發就不發、說發就發」成網友最大感受。記者胡經周／攝影
普發一萬元現金確定發放，政府政策朝令夕改，社群質疑聲浪高漲，「說不發就不發、說發就發」成網友最大感受。記者胡經周／攝影

全民關注的「普發1萬元」現金政策終於拍板，官方宣示10月31日前將全數入帳。不過消息一出，社群上各種聲音持續沸騰，部分網友質疑政策轉彎太快、政府前後說詞不一，更有人懷疑普發動機與政治操作脫不了關係。

根據官方說法，這次普發1萬元的預算高達2340億，並強調現金發放將比照過去經驗，提供多種領取方式。除了現金，條例也包含健保勞保撥補，以及國土防衛等措施。行政院則表示，是否釋憲還在評估中，強調依法行政。

當局宣布「普發1萬元」政策正式拍板，最快10月底前全民可望入帳，引爆PTT網友群起討論。許多人對於政府過去高喊「違憲」、「沒錢」的說法，如今態度急轉直下，感到相當不滿，紛紛留言酸諷「阿不是違憲 阿不是沒錢」、「不是說不要發嗎？賴皮」、「怎麼有錢了？」「違憲還能發？？？」、「大罷免前說違憲 大失敗後就說盡快發放完畢 這樣都不覺得有問題的人我真的不知道要說什麼了」，批評政策反覆與操作選舉意味濃厚。

但也有部分網友選擇較為中立的角度，將焦點拉回現金發放的實際效益與產業利多。有人認為「普發現金救內需消費，這點應該是最大公約數」、「觀光飯店餐飲會受惠」，也有留言指出「有拿一萬至少不會去投不同意」，認為現金直接挹注民間消費，確實能穩定景氣、提振就業。

另一方面，網路討論區也出現預算質疑與分配公平性的聲音，例如「普發2340億用5000多億來發？錢跑去哪裡了？」；有網友呼籲「普發不該排富，要發就全民都發」，更有人建議「拒領回捐台電，看看有沒有40%的人登記」，顯見政策雖受期待，但細節與公平性仍存爭議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

健保 罷免 勞保 普發現金

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